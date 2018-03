Destacada suba de la producción porcina y del consumo per cápita

La producción de carne porcina totalizó 568 mil toneladas durante 2017, registrando un crecimiento del 8,7% respecto del año anterior y el consumo per cápita aumentó 9,1%, en la misma comparación.

Según un informe de IES Consultores, el aumento en la producción fue fruto de una faena de 6.425.000 cabezas, que representó un aumento del 7,3% entre 2017 y el año anterior.

"El 2017 fue el noveno año consecutivo de crecimiento del consumo de carne de cerdo, que tras aumentar a una tasa anual promedio del 7% en los últimos nueve años, verificó un nuevo incremento de 9,6% en 2017", indica el informe.

El consumo per cápita alcanzó durante el año pasado los 14,1 kilogramos, un 9,1% más que en el 2016.

En 2017, las importaciones siguieron el camino expansivo y alcanzaron, en volúmenes, las 35 mil toneladas, un 31% más que en el 2016.

En valores totalizaron u$s 117,5 millones, con un incremento del 42,6% con respecto a 2016 y a pesar del fuerte incremento, las importaciones siguen teniendo una baja participación en el consumo total que en 2017 llego al 5,9%.

En 2017, las exportaciones en valores se expandieron un 161% con respecto al mismo período de 2016, con un total de u$s 5,8 millones, mientras que en volúmenes, se alcanzaron las 2631 toneladas (solo 0,5% de la producción total), con un incremento del 111,5% con respecto al mismo período de 2016.

En cuanto a los orígenes de las importaciones, Brasil explica casi el total de las mismas: en el 2017, en valores, las compras desde ese país representaron el 89% del total, mientras que desde Dinamarca provino un 5,4%, y de España, un 3,7%.

En el caso de las ventas al exterior en valores, Rusia surge como líder (62,4%), China en segundo lugar (27,4%) y Vietnam completa el podio (4%).

Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores "las perspectivas para 2018 muestran que el sector continuará en un nivel similar de crecimiento, tanto en consumo como en producción, alentado por el buen desempeño del mercado interno".