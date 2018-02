Las Arenas logró una producción de 736 kg de carne por hectárea

El establecimiento Las Arenas, ubicado en Junín, obtuvo una producción récord de 736 kilogramos de carne por hectárea en ciclo completo en un solo campo de 108 hectáreas, información que fue suministrada en un amplio reporte efectuado por Agrofy News.

“No hay otro caso en el país de un campo que haga cría bovina en ciclo completo con ese nivel de producción”, expresó el ingeniero agrónomo Matías Charmandarian, coordinador de Valor Ganadero, el programa que lleva adelante ACA y que se centra en la promoción de tecnologías de insumos y de manejo para el productor. “Es un nuevo concepto para hacer las cosas distintas a como se vienen haciendo”, agregó.

Como explicó el ingeniero, la ganadería argentina necesita necesariamente un cambio en la forma de producir: “Somos muy ineficientes en la producción de carne bovina en comparación con los países competidores. Estamos teniendo un porcentaje de destete del 63 %, eso implica que hay un 37 % de vacas que están en campo consumiendo alimento, sin producir terneros y emitiendo metano, unos de los gases de efecto invernadero”.

En qué consiste el sistema Ruter

Ruter es un sistema de destete hiperprecoz que revolucionó la producción ganadera. Fue elaborado por ACA en 2002 y se enmarca en un programa más amplio, Valor Ganadero, que pretende dar soluciones de alta rentabilidad a los productores de leche y carne. “Es un producto 100 % argentino, que se está exportando a otros países del mundo”, resaltó Charmandarian.

“Lo que hace este sistema es que el rumen de los terneros, en este caso los de cría, se desarrolle anticipadamente y el animal pase a ser rumiante a los 30 o 45 días de vida, generando independencia de la madre para que pueda empezar a aprovechar la celulosa y hemicelulosa del pasto y generar su digestión”, explicó en detalle el ingeniero.

Esto genera múltiples beneficios, por un lado al ternero le brinda un rumen más eficiente para la conversión de alimentos, y aumento considerable de peso y en cuanto a la madre esto le otorga una posibilidad de recuperar más rápidamente sus reservas corporales, al tener menor tiempo de lactancia, lo cual es sumamente importante para entrar en la época de servicio. “Al no tener el ternero y poder destinar ese alimento para recuperar su cuerpo, eso le permite tener una fertilidad elevada”, explicó el coordinador de Valor Ganadero a Agrofy News.

Junín, el caso de éxito

El establecimiento Las Arenas es denominado “Campo Valor Ganadero Junín”, por ser uno de los pilares del programa Valor Ganadero y una vidriera de las tecnologías que ACA quiere difundir. La historia detrás de este campo, que ahora es dueño del récord de producción de carne, es bastante particular:

“El productor se dedicaba históricamente a la agricultura. Su campo tiene bastante pendiente y está dentro de una cadena medanosa, muy expuesto a erosión y por lo tanto tenía mucha inestabilidad en los rindes. Un día decidió cambiar la forma de producir porque estaba perdiendo el suelo y no lograba estabilidad económica. Fue así que se volcó a la ganadería”, relató Charmandarian.

“Comenzó a entrar en contacto con ACA y le propusimos aplicar el sistema de producción de Valor Ganadero dentro del cual se enmarcan un montón de herramientas y se animó a hacerlo. Al principio no tenía animales, y luego de a poco fue transformando su campo agrícola en ganadero. Empezó a aplicar todas las herramientas y fue obteniendo muy buenos resultados, al punto de convertirse hoy en el dueño de la producción récord”, continuó contando el ingeniero.

Como cuenta el coordinador del programa, en ese campo puntualmente se aplicó el sistema Ruter de forma sistemática en todos los animales, pero hay otros productores que deciden aplicarlo de manera estratégica en algunas categorías para recuperar la condición corporal o ante algunas inclemencias climáticas, como por ejemplo, sequía o inundaciones que hacen que se reduzca la cantidad de pasto.