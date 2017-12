La carne vacuna defiende su mercado

Cada año se suman 500.000 argentinos que consumen carne vacuna, mientras no se puede bajar el consumo interno o afectar los saldos exportables, por lo que recomiendan actuar en forma preventiva frente a una posible escasez.

Organizado por la Cámara Argentina de Feedlot (CAF) y el apoyo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina IPCVA, más de 500 empresarios ganaderos se reunieron en Carcarañá, Santa Fe, para debatir sobre eficiencia, ganadería de precisión y mercados de futuros.

El encuentro se desarrolló en el establecimiento de la firma Conecar y se estableció que se debe enfrentar una posible escasez de carnes bovinas.

En tanto el investigador del Conicet y experto en producción de carne, Darío Colombatto, resaltó que "cada vez se hace más importante y necesaria la introducción de un proceso de crecimiento del animal (previo a su engorde) para poder producir novillos".

El especialista, advirtió que es imprescindible "ponerle más kilos arriba a cada ternero que se produce con el objetivo de actuar teniendo en cuenta que con un crecimiento poblacional lento, la Argentina suma cerca de 500.000 habitantes por año, que quieren consumir carne".

"No se puede esperar a bajar el consumo interno o afectar los saldos exportables. Hay que actuar en forma preventiva frente a una posible escasez y por medio de herramientas de recría que aseguran el crecimiento de los animales, en huesos y músculos sin que se produzca un engrasamiento precoz", detalló.

El catedrático de la Universidad de Buenos Aires (UBA), estimó que la cadena está trabajando en encontrar las herramientas de financiación, para que este "costo extra que muchos productores no pueden afrontar, tenga una vía de salida".

"Es decir, con la misma cantidad de animales que se producen por año, se puede generar más carne por unidad: Lo bueno es que la exportación más elevada, busca cortes de novillos, vacas y animales pesados", dijo el analista.

Agregó que "para alcanzarlos hay que pasar por la recría. De a poco, se ve que la industria está empujando para que esto sea un negocio, un eslabón muy necesario, donde el novillo apunta a mejores precios", resaltó Colombatto.

Según la Cámara Argentina de Feedlot, cada día los sistemas ganaderos reciben mayores requerimientos y nuevos protocolos, y los lineamientos se darán en términos más veloces. "Es necesario estar preparados", consideró el presidente de la CAF, José Luis Triviño sosteniendo que hoy los números indican todo.

"El 65% de la faena sale de corral, cuando en la década del ´90 este sistema de cría significaba sólo el 2 ó 3%", señaló Triviño agregando que hay que prepararse para que esta cifra en cinco años alcance el 80% y los procesos de exportación avancen con más prevalencia sobre Europa, países del Sudeste Asiático y los Emiratos Árabes que no solo están interesados por el volumen, sino también por una alta calidad cárnica.

"En Argentina, el único mecanismo que puede llevar a una producción de estas características es el feedlot y requiere de un trabajo de innovación y renovación continuo", afirmó.