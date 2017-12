El arándano, alto sabor y buena salud

El arándano, además de ser un fruto de alto sabor también demostró ser una alternativa nutritiva contra una afección que constituye un problema de salud muy frecuente a nivel mundial, en especial entre las mujeres.

Las infecciones de las vías urinarias son una patología de la salud mundial, con una proporción de 9 a 1 en la mujer respecto del hombre y en la mayoría de los casos -cerca del 90%- es originada por la bacteria Escherichia coli.

Durante la edad reproductiva, esta infección es motivo de gran cantidad de incapacidades laborales, de ahí la necesidad de insistir en su prevención y cuidado.

Los síntomas generales iniciales son deseos frecuentes de orinar, disminución del volumen de orina, sensación de vaciado incompleto de la vejiga, quemazón al orinar, dolor pélvico en la mujer, una micción turbia, oscura y concentrada con mal olor. También puede tener una apariencia lechosa o un tinte rojizo si la sangre está presente.

Las infecciones de tracto urinario (ITU) son muy frecuentes en las mujeres. Aproximadamente el 25% las padece y, en ocasiones, ante episodios reiterados se producen resistencias a los tratamientos. Hoy en día existen suplementos naturales que pueden generar una suerte de barrera que contribuya a prevenir la colonización bacteriana del tracto urinario. Entre estas herramientas se destaca el uso de la vitamina C y los arándanos.

Una barrera natural

"Es interesante considerar al arándano como alternativa frente a las ITU porque, si bien no tienen una acción como la de los antibióticos que pueden matar al germen, una de las cosas que hacen es evitar que las bacterias puedan pegarse a las paredes de la mucosa del tracto urinario. Esto es gracias a su principio activo, las antocianinas", indicó el doctor Roberto Baistrocchi, médico farmacólogo, profesor titular de Farmacología y Terapéutica en la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló.

Con lo cual, de acuerdo al experto, si se mantiene una concentración estable de estas sustancias y una buena hidratación, se disminuyen las probabilidades de una nueva infección. "Por otro lado, está el ácido ascórbico, conocido por todos como la vitamina C, que tiene la particularidad de modificar el PH de la orina, en las dosis habituales para el uso diario que son entre 30 y 60 miligramos por día. Al disminuir el PH, es decir, al volverse más ácida la orina, se obtiene otro factor que evite que la bacteria pueda acantonarse en el tracto urinario", agregó.

En el momento justo

Cuando un paciente recibe el diagnóstico de ITU, comienza un proceso de tratamiento con antibióticos. En el caso del arándano, los expertos suelen recomendar su ingesta antes o después de la medicación antimicrobiana, es decir, en períodos donde no está presente la infección de modo tal que resulte un recurso preventivo.

Sin embargo, al ser el arándano una sustancia vegetal y natural, no tiene ningún tipo de contraindicaciones su ingesta. Lo importante, de acuerdo al especialista, es asegurarse una dosis adecuada para que se mantengan los antosianósidos de modo permanente que es de 1.200 miligramos por día. Estos valores se pueden conseguir a través del consumo de uno o dos comprimidos diarios en ayunas.

Una pregunta frecuente de los pacientes respecto al consumo de arándano es cuánto tiempo debería extenderse su ingesta. Lo cierto es que no existe un límite. "Como se trata de una sustancia natural, se puede tomar de por vida. Además tiene acciones a nivel general, más allá de la infección urinaria, porque los antosianósidos son sustancias inhibidoras de la liberación de radicales libres y de óxido nítrico en particular. Esto hace que protejan de forma general todos los tejidos y mucosas, eventualmente también todo el sufrimiento celular en general", destacó el doctor Baistrocchi, que también es director científico de la Comunidad Terapéutica Profesional GRADIVA.



De la farmacia o del supermercado

Existen diferentes formas de consumir y acceder a los beneficios del arándano. Este fruto del bosque puede conseguirse en forma natural o en jugos en las góndolas de los supermercados y verdulerías, o en presentaciones farmacéuticas como los comprimidos concentrados. Para Baistrocchi, lo más importante es buscar formas farmacéuticas que aseguren una concentración estable y repetida del principio activo. Esto se debe a que, al adquirir este fruto en su forma natural, es posible que haya cosechas o lotes mejores y peores.

Sin embargo, "cuando el arándano está liofilizado y procesado farmacéuticamente, se asegura a través de los controles de calidad que las concentraciones de antosianósidos sean siempre las mismas, lo cual es mucho más eficiente para estos casos", concluyó.