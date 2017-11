Estimaciones agrícolas y nuevas tecnologías

Desde principios del 2015 el Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires comenzó a realizar sus primeros estudios de coberturas vegetales mediante el análisis de imágenes satelitales a gran escala, con la finalidad de evaluar de forma objetiva las estimaciones de área que semana a semana son publicadas a través del Panorama Agrícola Semanal (PAS).

Estos primeros trabajos estaban dirigidos a identificar cultivos en activo crecimiento entre los meses de mayo y octubre, en regiones que se caracterizaban por su elevada participación en la producción de Trigo y Cebada.

Los buenos resultados obtenidos a partir de estos proyectos nos abrieron las puertas para comenzar a trabajar con equipos de especialistas que, a través de FAO y a pedido del G20, se encontraban realizando estudios de imágenes satelitales a gran escala, con el objetivo de mejorar la información para la toma de decisiones necesarias a fin de garantizar la seguridad alimenticia en el mundo.

De esta forma, a partir de diciembre del 2015 fuimos invitados a formar parte de GeoGlam, un grupo de monitoreo de cultivos extensivos mundial compuesto por analistas de diferentes países.

Durante la campaña 2016-2017 replicamos los estudios de coberturas de invierno, cuyos resultados fueron puestos a disposición de equipos de especialistas de la Universidad de Maryland (cede central de GeoGlam) para realizar una validación de los resultados obtenidos.

El resultado de las validaciones indicaron que las metodologías de trabajo diseñadas por la Bolsa de Cereales brindaban un alto grado de exactitud en importantes sectores de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, núcleos productivos de trigo y cebada de nuestro país. Estas metodología modelo será presentada mediante un poster en diciembre del 2017 en un congreso emblema en estas tecnologías que se llevará a cabo en New Orleans (AGU https://fallmeeting.agu.org/2017/).

Durante esta misma campaña (2016-2017) fuimos invitados a participar en otro un proyecto a gran escala cuya finalidad era identificar superficie destinada al cultivo de soja a escala regional (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia) aportando información relevada a campo en diferentes puntos de muestreos distribuidos a lo largo de toda nuestra región agrícola.

El resultado de este trabajo confirmó las estimaciones de área de siembra publicadas a través del Panorama Agrícola Semanal, avalado por un muy bajo coeficiente de variación de tan solo 0.4 por ciento.

A partir de estas primeras experiencias y gracias al mutuo interés en trabajos de estudios de coberturas vegetales en Argentina, durante el 2017 la Bolsa de Cereales fue invitada por GeoGlam a formar parte como miembro activo del Earth Observations for Food Security and Agriculture Consortium (EOFSAC http://eofsac.org/), un nuevo programa multidisciplinario iniciado a pedido de la NASA y dirigido por la Universidad de Maryland.

Invitación que posteriormente fue confirmada en el corriente mes de noviembre. Este proyecto cuenta con prestigiosos miembros internacionales entre los que se encuentran NASA Goddard Space Flight Center, International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), International Food Policy Research Institute (IFPRI), World Food Program (WFP) y el Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).

De esta forma, la Bolsa de Cereales consolida el camino iniciado en 2015, trabajando junto a las instituciones más importantes del mundo en el análisis de coberturas vegetales a través de imágenes satelitales.

Esta iniciativa permitirá continuar desarrollando estudios de área sembrada y producción de cultivos extensivos con equipos técnicos que se encuentran a la vanguardia del desarrollo de estas nuevas tecnologías.

Es importante comprender que estos proyectos de estudios de las coberturas vegetales no se superponen con la metodología base de trabajo del Departamento, el relevamiento de datos a través de encuestas telefónicas, sino que ambas metodologías se potencian mutuamente.

En una agenda normal de trabajo, las primeras estimaciones de área de siembra se realizan mediante encuestas a colaboradores calificados, y dichas estimaciones de superficie son posteriormente evaluadas por las metodologías objetivas de estudios de coberturas vegetales a través de análisis de imágenes satelitales que son realizados a partir de que el cultivo ya implantado alcanzó un estado de desarrollo fenológico avanzado.

Estas correcciones objetivas permiten mejorar la estimación de siembra, como así también la comprensión de la distribución de cultivos a lo largo de toda la región agrícola.

Luego, esta información debe ser nuevamente cruzada con datos obtenidos a través del relevamiento telefónico (encuestas de expectativas de rinde) para poder realizar proyecciones de producción que posteriormente son confirmadas al cierre de la ventana de cosecha (datos de rinde cosechado).

En consecuencia, ambas metodologías conviven y se necesitan mutuamente para realizar estimaciones Agrícolas de elevada precisión desde la pre-campaña de siembras hasta finalizar la recolección a escala nacional.



(*) Economista Jefe y coordinador del Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.