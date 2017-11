Hay incertidumbre por la gestión de Etchevehere al frente de Agroindustria

Las incógnitas del tenor que generará la gestión de Luis Miguel Etchevehere al frente del Ministerio de Agroindustria son materia obligada de especulaciones en las numerosas reuniones del sector.

Mientras tanto, el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) permanece activo en un despacho de la Casa Rosada que el presidente Mauricio Macri le cedió para que prepare su desembarco.

Las noticias que se filtran indican que asumirá el 21 de noviembre o en una fecha más o menos cercana. Hasta tanto su predecesor, Ricardo Buryaile permanece activo en el edificio de Paseo Colón, desde donde partirá a la Embajada ante la Unión Europea.

En diálogo con NA algunos de los funcionarios actuales como Mercedes Nimo, subsecretaria de Alimentos y Bebidas y Néstor Roulet, secretario de Agregado de Valor, dijeron que desconocían su futuro, pero que no les molestaba dejar el cargo.

No obstante, en rigor la incertidumbre se cierne sobre los numerosos hombres y mujeres que ocupan las oficinas de Agroindustria y que gran número de ellos, en la semana, tenían planificada una reunión con Etchevehere en su reducto.

Una de las versiones señala que el candidato de Macri para conducir el Ministerio de Agroindustria siempre fue Etchevehere, pero allá por el 2015 después de las elecciones del 22 de octubre se habría barajado esa posibilidad y también que no era conveniente por el momento poner al presidente de la Sociedad Rural en esa función.

Por ese motivo, las conversaciones giraron hacia Buryaile, donde el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa habría remado mucho para que el antiguo vicepresidente de CRA llegara al puesto.

Sin embargo, a la opinión pública se presentó que de esta manera Buryaile cubría un cupo radical en la Administración Macri, dada su procedencia política, de Formosa donde es oriundo.

Ahora llegó el momento de Etchevehere, que afronta un Ministerio donde probablemente deba hacer achiques y dotar de mayor gestión porque, como un funcionario de Buryaile admitió a NA, hicieron de todo, pero con "lentitud".

La llegada de Daniel Asseff, muy amigo de Buryaile, quien reemplazó a Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete del Ministerio no fue casual: tenía el mandato de dotar de mayor velocidad de gestión a la cartera agroindustrial.

Ahora suena en la vorágine de nombres, Santiago del Solar, un hombre esencialmente de la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) para ocupar el lugar del renunciado Asseff, quien retornará a Coninagro.

Una de las actividades que seguramente deberá cumplir Etchevehere es encarar la postergada reducción de dos organismos descentralizados: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

En una casualidad, ambos tienen unas 700 personas en condiciones de jubilarse que son las primeras que abandonarían sus lugares.

Pero la tarea quirúrgica que debería efectuar Etchevehere en los entes de investigación y control respectivamente será muy difícil porque hay camadas de empleados que vienen de gobiernos anteriores y que fueron quedando en capas sucesivas de planta permanente.

Sin embargo, la decisión podría estar tomada de disminuir las dotaciones y de reorganizar el INTA y el Senasa, lo cual no será un trabajo fácil porque hay que mensurar, en principio, los que trabajan y los que concurren como en una suerte de beca.

Si bien no se sabe mucho, uno de los nombres que suena para suceder a Amadeo Nicora, otro formoseño al frente del INTA, es Félix Cirio quien fue presidente del organismo desde de julio de 1989 a febrero de 1994. Pero en rigor no se sabe.

Respecto de quién conducirá las huestes del Senasa, la tradición marca que siempre ha sido un hombre proveniente del interior profundo de la institución como ocurre con el actual presidente, Jorge Dillon.

Otros nombres que en el fragor suenan, son Fernando Canosa y Víctor Tonelli, especialistas del sector ganadero, para llegar a la subsecretaría de Ganadería que en la administración Buryaile desempeña Rodrigo Troncoso.

Mientras que el grupo de prensa de la Sociedad Rural, que lidera Mercedes Manfroni no se movería de las oficinas de calle Florida y Corrientes y es aún un misterio que ocurrirá con las la comunicación del renovado Ministerio.

Las primeras entrevistas que tuvo Etchevehere fueron con el actual secretario de Agricultura, Ricardo Negri, quien también proviene de Aacrea y de la Fundación Pensar y con el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie.

También dicen que se reunió con el ruralista proveniente de Federación Agraria Argentina, Alfredo De Angeli, senador nacional del PRO por Entre Ríos.

El futuro: ejecutividad en el Ministerio.