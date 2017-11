Los contratistas ponen los fierros y el alma

Los contratistas rurales son aliados indispensables de los productores agrarios, porque sus servicios llegan al 80% de la superficie sembrada y cosechada a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.

En esa línea, de acuerdo con las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, los contratistas rurales habrían trabajado en el ciclo 2016/2017 el equivalente a 56,7 millones de hectáreas en tareas de siembra y cosecha, computando cereales y oleaginosas.

"Se trata de una cifra importante. Los dueños de campos y otros operadores (titulares de maquinarias agrícolas) habrían trabajado el equivalente a 14,8 millones de hectáreas en la 16/17. No hemos computado la aplicación de agroquímicos durante el proceso productivo", se desprende del informe elaborado por Julio Calzada, especialista de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Esas hectáreas trabajadas por los contratistas rurales en siembra y cosecha representan el 80% del total de la superficie trabajada. El 20% restante habría quedado a cargo de los productores agropecuarios dueños de máquinas y equipos.

"Sin dudas, Argentina no podría haber alcanzado las casi 130 millones de toneladas anuales de producción de granos, sin la participación de estos importantes prestadores de servicios, eslabón clave y fundamental para el agro argentino", destacó Calzada.



Relevancia del sector

A continuación, algunos indicadores informados por el Ministerio de Agroindustria que muestran la relevancia de este sector:

En la Argentina, según FACMA, los contratistas rurales son responsables de más de 60% del componente de labores de la producción granaria.

Los contratistas rurales tienen a su cargo el 90% de la cosecha de los granos que se cultivan en el país, del 70% de su siembra y el 70% de la aplicación de agroquímicos. Son también los responsables de procesar el 90% de los forrajes conservados y el 100% de las tierras sistematizadas para riego y forestación.

Concentran el 60% de la compra de maquinaria agrícola en nuestro país; es un sector que asume muchos riesgos y realiza una alta inversión en estos equipos.



Área trabajada

Con los datos brindados por el Ministerio de Agroindustria de la Nación se procedió a estimar el área que habrían trabajado los contratistas rurales y los productores agropecuarios (dueños de sus propios equipos) en la campaña 2016/2017 en cereales y oleaginosas.

Se computaron solo dos tipos de tareas realizadas por los contratistas rurales en la producción de cereales y oleaginosas en el ciclo citado: a) las actividades de siembra y b) las de cosecha.

Se utilizaron los indicadores provistos por el Ministerio de Agroindustria que reportan que los contratistas rurales tienen a su cargo habitualmente el 90% de la cosecha de los granos que se cultivan en el país y el 70% de su siembra.

Se adoptó la información del Ministerio del área sembrada y cosechada de todos los cereales y oleaginosas implantados en el ciclo 2016/2017. Los cultivos computados fueron: soja, maíz, trigo, girasol, alpiste, arroz, avena, cebada cervecera, centeno, mijo, sorgo granífero, cártamo, colza y lino. No se incluyeron otros cultivos, como algodón, maní y porotos.