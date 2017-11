El campo salió con los tapones de punta para criticar el ajuste

Apenas anunciado el paquete impositivo bonaerense, el campo salió a fustigar el aumento que le tocará afrontar en concepto del Inmobiliario Rural. La suba prevista es del 50% para 2018 y las entidades rurales calificaron el incremento proyectado como “una barbaridad”.

La institución que hizo punta para cuestionar la medida fue Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), cuyo titular, Matías Velazco, calificó como “una barbaridad” la medida. También señaló que la suba “no tiene relación con el cambio que hubo en la economía”.

“A priori es una mala noticia; es una barbaridad, no acompaña a la inflación ni a las paritarias”, dijo Velazco. “El Gobierno piensa que el campo tiene todos los problemas solucionados con la devaluación, la rebaja de las retenciones y la quita de los ROEs, pero no es así”, acotó.

La queja de Carbap tiene que ver con que, afirman, en reuniones previas con los funcionarios les habrían anticipado que el ajuste impositivo no pasaría el 20%. “Dijeron que no habría sorpresas y esto no tiene relación con el cambio que hubo en la economía”, dijo el dirigente ruralista.

Además, Velazco consideró “un cuento” la estimación hecha por el gobierno bonaerense en el sentido de que el aumento en el Inmobiliario Rural significará un incremento de hasta 60 pesos para la mitad de los productores.

El titular de Carbap sostuvo que la entidad analizará más en profundidad el paquete de medidas anunciado por la administración Vidal que incluye algunas otras medidas vinculadas al sector como una exención para los emprendimientos que facturen hasta 3 millones de pesos, además de una rebaja en Ingresos Brutos para las carnicerías que llevará el porcentaje del 3,5 al 2,5 por ciento.



Fuerte impacto sobre la producción

La suba de 50% del impuesto inmobiliario rural tendrá fuerte impacto el año próximo en la provincia de Buenos Aires y se estima que será récord la participación de este tributo sobre el valor de la producción.

Así se desprende de un informe de FADA, que calculó en 5,3% la incidencia del tributo para el próximo año, el nivel más alto desde 2004, considerando las producciones de trigo, maíz, soja y girasol en la provincia.

El dato se desprende de un informe que realizó David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina

(FADA), quien analizó este impuesto como porcentaje sobre el Valor Bruto de la Producción Agrícola (VBPA) en Buenos Aires de soja, maíz, trigo y girasol, con el dólar a junio de 2018, con el cierre de la nueva campaña.

El año pasado, en Buenos Aires la previsión de recaudación del presupuesto para el inmobiliario se ubicó en $ 2.881.000.000, en tanto que el valor de los granos producidos fue de $ 93.990.085.906. Para el economista, en 2016 el inmobiliario rural representó el 3,1% sobre el valor bruto de la producción de granos en la provincia.

Para 2017, el presupuesto provincial estimó un ingreso por el tributo de $ 4.268.830.000. En tanto, el valor de la producción rondó los $ 104.102.042.994. Este año, la incidencia de la recaudación del impuesto sobre el valor de los granos producidos fue del 4,1 por ciento.

Calculando ya lo que puede suceder en 2018, según el trabajo con el incremento de la carga impositiva el gobierno bonaerense recaudaría $ 6.403.245.000 ($ 2134,4 millones más). Por su parte, el valor de la producción de esos granos treparía a $ 121.948.107.507. Para 2018, según Miazzo el impuesto participaría en un 5,3% del valor de la producción, un nivel récord de presión con este tributo.

"Ese 5,3% es el porcentaje de considerar sólo esos cuatro cultivos, pero está quedando afuera el valor de los otros cultivos y de las carnes", explicó el economista.

FADA también evaluó el impacto en ingresos brutos, esto es llevar la alícuota a 0% para facturaciones de hasta $ 3 millones, como anunció el gobierno bonaerense.

Para Miazzo, este cambio no compensa la suba en el inmobiliario. "En lo que es la producción extensiva, es lo que vale la producción de 96 hectáreas de soja o la venta de 240 novillitos de 350 kilos", comparó.