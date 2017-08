La Expo Junín 2017 se afi rma como la vidriera del Noroeste bonaerense

MUESTRA GANADERA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Del 18 al 21 de agosto se realiza la 71° Exposición Ganadera,

Industrial y Comercial, una muestra que trasciende las fronteras de la región, e integra el Circuito Bonaerense de la Asociación Argentina de Angus, con puntaje para las categorías Puro Pedigree y Puro Controlado, además de ser la vidriera de animales que participan de la 4ª Exposición Nacional de Ovinos Hampshire Down.

Un lugar especial tiene las actualizaciones técnicas, ya que en la presente edición se hace la 24° Jornada, organizada por la Agencia de Extensión Rural del Inta Junín y la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

Es también Expo Junín la 28° de Granja, donde actúa un jurado internacional de clasifi cación, con especialistas de Uruguay, Brasil y Argentina.

En lo que es recreación y esparcimiento, se destacan diversas actividades pensadas para las familias.

En este año se organizaron pensando en los niños, ya que el domingo es el día de ellos.

El predio ferial de la Rural está ubicado en inmediaciones de Ruta Nacional N° 7 y Acceso al Parque Natural Laguna de Gómez.



Importancia regional

Alejandro Agustín Barbieri, presidente de la Sociedad Rural de Junín, entidad organizadora de la Expo Junín 2017, al ser entrevistado por Democracia, destacó la importancia de este evento regional trascendente, que lleva varios meses de preparación.

“Desde el verano se trabaja en la organización. La subcomisión de la Expo se encarga, junto con Gustavo Nani, de las ventas, en tanto que el área de comunicación, impulsa la difusión y promoción de la muestra”, explicó.

Señaló que el armado, es generalmente bastante complejo, puesto que además se incluyen charlas sobre temáticas abordadas por especialistas de distintos puntos del país, como así también actividades con distintos actores tanto privados como públicos, que hacen necesaria la coordinación general.

Las propuestas están dirigidas no solo a la gente de Junín sino de una amplia región como es el Noroeste de la provincia de Buenos Aires.

“Nosotros decimos que ahora, el nombre Expo Junín quedó chico”, afi rmó el presidente de la Rural.

La muestra abrió sus puertas al público en la víspera, cuando cientos de escolares la visitaron, además de otras actividades de interés como se hicieron ayer, con entrada libre y gratuita.





Los stands

Como se puede observar los lugares para stands en la Cúpula han sido todos vendidos y el área dispuesta al aire libre, también está completa.

“Estamos muy conten tos con la respuesta que han dado los expositores a nuestra propuesta, como así también los auspiciantes.

Hay muchas formas de participar en la Expo, no solo con un stand, sino que puede ser a través de una charla, o algún evento puntual, como lo es, por ejemplo, la Carrera Día del Niño, que se realiza hoy sábado a las 15 y la bicicleteada rural, el lunes próximo, también a las 15”, detalló Barbieri.

Las instalaciones están preparadas para recibir a toda la gente de la región.

En la Cúpula, hay stands donde se pueden apreciar una amplia variedad de productos, muchos de ellos de índole artesanal, mientras otros están relacionados con la preparación de comidas típicas.



Las visitas

“En general viene gente de todos lados de la Provincia” – apuntó Barbieri-.

En cuanto a las autoridades, se espera la visita del ingeniero agrónomo Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, que no estará en la inauguración, pero si en la Expo”.

El dirigente señaló también el acompañamiento del Municipio, a través del intendente Petrecca y del Concejo Deliberante, con sus ediles.

“Siempre hay un apoyo al evento desde lo local, desde la UNNOBA y seguramente la fl amante secretaria de Relaciones Universitarias de la Nación, Danya Tavela también nos estará acompañando”, dijo.

La inauguración ofi cial de la muestra será mañana, domingo al mediodía, luego de la misa, y seguidamente el tradicional almuerzo con las autoridades e invitados especiales.





Salón de la Mujer

Durante la entrevista, Barbieri hizo referencia a uno de los principales atractivos que tiene la Expo como es el

Salón de la Mujer, que organiza Niní Ceci, conductora y productora radial y televisiva.

“Niní siempre nos sorprende. Este año la temática son las danzas de distintas regiones del país. Está la idea que el cierre sea un Gran Pericón Nacional, que en el Salón se hable de los orígenes de cada danza en el país y que se conozca la música de esos lugares”, acotó.

Por otra parte, hoy y mañana habrá musicales en vivo, espectáculos organizados por el Municipio de Junín.



Sin canes

Si hay algo que los chicos y grandes van a extrañar en esta edición, son los perritos, que años anteriores eran traídos por la Asociación Juninense Protectora de Animales ya que en esta muestra no estarán.

Al respecto Barbieri manifestó que eso era debido a inconvenientes internos de la Asociación Protectora de Animales, por lo cual no se pudo hacer la Expo Canina como todos los años. “Va mos a tratar de hacerla igual, pero para otra fecha”, dijo.



Ganadería y más

En lo que a ganadería se refi ere, la Expo Junín difunde las novedades del sector.

“Estamos en el Circuito de la Asociación Argentina de Angus, por lo cual tenemos más de cien animales para el remate, para la jura”, apuntó Barbieri.

“Tenemos las Nacionales de Ovinos Hampshire Down, que se hace un año en cada provincia y en 2017, en Buenos Aires. Nos eligieron a nosotros, por lo tanto, tenemos más de 50 ovinos inscriptos”, adelantó.

“Vale destacar también la Expo Porcina y la Expo Granja, siendo esta última tercera a nivel país, con jurados internacionales y una importante cantidad de aves que mandan de distintos puntos del país. Es un orgullo para nosotros poder hacerla”, dijo el directivo de la Rural.



Carrera, Maratón y bicicleteada

Hoy tendrá lugar la Carrera Día del Niño, a las 15, en la pista de pruebas de autos 4x4. Habrá juegos, entretenimientos, sorteos, medallas y remeras para todos, organizada por la agrupación atlética Los Flamencos.

Mañana domingo, a las 9.30 se llevará a cabo la Carrera Inter Empresarial de Atletismo 6K, impulsada por la Agrupación Atlética “Los Flamencos”. La prueba se corre por las calles internas del Predio Ferial.

El lunes 21, se hace la Bicicleteada Rural, a las 15, con el sorteo de dos bicicletas.

“Los menores de 12 años entran gratis, así que pueden participar, acompañados por un mayor”, acotó Barbieri.

El dirigente apuntó que el parque de la plaza de la provincia de Buenos Aires estará en el parque de juegos de la Expo Junín, además de los juegos que dispone el Municipio y uno de diversión privado.

“Es la vidriera del Noroeste, para que la gente pueda hacer negocios, para que las familias puedan pasar un lindo día, es un encuentro de todos desde distintos ámbitos”, aseguró Barbieri.

Se suman especialistas en la UNNOBA, del INTA, con charlas técnicas de los días jueves y viernes, como la realizada el jueves, titulada “Del granero del mundo al supermercado del mundo”, con la disertación del ingeniero Fernando Vilella (director de Simposio Internacional de la Facultad de Agronomía - UBA), y de ayer viernes, con el INTA y la UNNOBA, con Funjusa.

El presidente de la Rural acotó que alumnos de la UNNOBA van a poder ingresar gratis con la Libreta de Estudiante.

La entrada general para los días sábado, domingo y lunes cuesta 60 pesos; los menores de 12 años acompañados por una persona mayor entran gratis, al igual que los jubilados.