Entre pollos y huevos, están las proteínas

EXPLOTACIÓN AVÍCOLA

Hay revolución en la granja, porque allí se genera a través de la avicultura la mayor cantidad de proteína consumida en el país: entre pollos y huevos, la población demanda 63 kilos anuales por habitante.

El presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, afirmó que el sector produce la proteína animal más consumida en la Argentina, con 63 kilos anuales por habitante. Esto incluye 45,8 kilos de pollo y 274 huevos promedio, otros 17,2 kilos.

La información se brindó durante la celebración del Día Nacional de la Avicultura que se celebró en la Bolsa de Cereales porteña junto con CAPIA, la Cámara Argentina de Productores Avícolas, cuyo presidente es Javier Prida.

Ambas entidades cumplen 54 años y la Agricultura Industrial argentina llegó este 2017 a los 58 años de desarrollo. Domenech señaló que "desde hace 13 años no exportamos saldos, sino que producimos para exportar. No obstante, hace cuatro años que nuestras exportaciones no crecen en los porcentajes mínimos previstos".

Añadió que "el camino de la exportación es un camino sin retorno, llegar a él nos ha demandado un tremendo esfuerzo, sumado a tener las condiciones públicas, políticas y económicas adecuadas".

Domenech advirtió que "no hay forma de redestinar al mercado interno las toneladas producidas para la exportación sin generar una fortísima crisis para el sector". Por lo tanto, consideró que "en momentos sensibles como estos, hay que articular objetivos y estrategias que nos fortalezcan para mantener la iniciativa, cuidando lo hasta ahora logrado".

En cuanto a fortalecer los objetivos, recomendó lograr "competitividad y productividad en todas las etapas", lo que significa "lograr el más bajo costo del pollo eviscerado y la unidad de huevo para poder ser competitivos en el valor de los cortes de pollos y los ovoproductos en el mundo".

Resaltó que la avicultura es la "producción que demanda menor espacio, tiene la mejor conversión alimenticia, el menor consumo de agua, la más rápida capacidad de multiplicación y ninguna limitante de consumo".

Falta financiación

No obstante remarcó que "las inversiones son imprescindibles y permanentes, demandando líneas de financiación acorde con las mismas y ágiles en su concreción. En este terreno se disputa gran parte de la competitividad".

Además, apeló a la participación oficial: "La eficiencia máxima de toda la cadena de valor es más importante que nunca. Y la cadena de valor incluye la parte pública".

Consideró que el sector puede producir más y que hay provincias que esperan porque cualquier emprendimiento avícola industrial arranca con 300 puestos de trabajo, "pero no alcanza sólo con la voluntad".

"Estamos en medio de lo que suele denominarse la tormenta perfecta" sintetizó al destacar que hay un "mercado con sobre oferta de pollos y huevos comerciales".

Entre otros factores, precisó que hay un alto stock de cajas congeladas en pollos y un excedente de 30 huevos por habitante al año como un atraso constante de stock en granja".

También expresó que los costos son altos y "que crecen en dólares, más de un 20% en el último año con un mercado internacional estable y bien ofertado".