Juan Martín Del Potro palpitó su despedida con Novak Djokovic

En la jerga del mundo del deporte, es común utilizar la frase “The Last Dance” para inmortalizar los legados de las leyendas que deciden ponerle un punto final a su carrera. “El último baile” es, en definitiva, la última vez que Diego Armando Maradona deleito a los argentinos con su fútbol y Juan Manuel Fangio corrió su última carrera. La vez final que Manuel Ginobili convirtió su último triple, y será, este domingo, la despedida definitiva del tenis de Juan Martín Del Potro, quien se prepara ansioso y emocionado para vivir una jornada histórica junto a Novak Djokovic en el evento que se desarrollará en Parque Roca denominado “El último desafío”.

Conmovido y agradecido por el apoyo de su gente, el extenista argentino destacó lo especial de este encuentro, el cual, con el tiempo, será recordado como uno de los momentos más significativos de su vida.

Sin embargo, los nervios y la inquietud se apoderan de La Torre de Tandil, quien, a pesar de estar acostumbrado a competir en escenarios de gran exigencia, no puede evitar sentir ese hormigueo en el estómago, propio de alguien que no pisa una cancha en tanto tiempo.

“Estoy ansioso. Esperando que llegue Novak (hoy) y con muchas ganas de verlo. También con muchas ganas de ver a la gente que va a venir a despedirme. Va a ser un momento inolvidable. Muy agradecido por toda la gente que me va a acompañar en este último día que será recordado para siempre desde adentro de la cancha, y junto a Djokovic, que va a ser muy especial”, comenzó diciendo Del Potro sobre el evento que arrancará a las 17 hs.

“Es un partido especial. Obviamente, acá no hay ninguna copa en juego, no hay puntos ATP, pero tal vez sea el partido más especial que voy a jugar en toda mi vida”, confesó el argentino, que agregó: “Va a ser el último también. Viene Nole, que eso le da un condimento muy especial. Hace tantos años que no juego que un poco le perdí la costumbre. Para mí era casi moneda corriente y era donde mejor me sentía: en un estadio con mucha gente. Lo dominaba de taquito, pero ahora se perdió un poquito eso”.

“Es todo lo que lleva a ponerme ansioso y obviamente que lo quiero disfrutar, porque todo pasa muy rápido y tal vez sean las últimas 2 o 3 horitas que pueda vivir un momento dentro de la cancha de tenis como lo del domingo”, manifestó el tandilense que tuvo que abandonar su carrera deportiva por el sufrimiento que le ocasionaron las sucesivas lesiones en la rodilla.

A modo de cierre, Del Potro expresó en voz alta un deseo: “Espero que la devolución de la gente sea la mejor. Ya me cruzo a muchos y todos me dan muchos mensajes de agradecimiento, de aliento, de que lo disfrute”.

“Honestamente, se está haciendo un poco difícil disfrutar porque los nervios son muchos. Hace un tiempo que no juego delante de muchísima gente y son experiencias que estaba acostumbrado a vivir y perdí la costumbre, pero con ganas de que llegue el domingo. Y agradecido de que Novak haya aceptado la propuesta y que me acompañe en mi último día del tenis”, culminó en ESPN.