La selección argentina se prepara para enfrentar a Italia, en Malaga

La selección argentina de tenis bajo la dirección de Guillermo Coria siguió ayer entrenando de cara al enfrentamiento de mañana ante Italia, último campeón de la Copa Davis, en el "Final 8" y el capitán declaró que "estamos preparados para dar pelea".

"El mago" Coria ajusta los detalles tácticos y evalúa las mejores opciones para definir la formación y destacó la confianza de los compatriotas y analizó al rival de este jueves: "Sabemos que (Jannik) Sinner viene con mucha jerarquía, pero estamos preparados para dar pelea. Tanto Seba Báez como Fran Cerúndolo están listos para enfrentar a cualquier jugador del equipo italiano. No nos enfocamos solo en Sinner; sabemos que Berrettini y Musetti también son grandes rivales".

El capitán de los albicelestes subrayó la rápida superficie de la cancha, un desafío adicional que tuvo que abordar en los entrenamientos en Málaga.

Por su parte, el capitán italiano Filippo Volandri, contará con el número uno del mundo, el citado Jannik Sinner, y sumó a Matteo Berrettini, reemplazando a Flavio Cobolli en el último momento permitido.

Por su parte, Francisco Cerúndolo, quien tiene un historial equilibrado de dos victorias y dos derrotas ante Sinner, aseguró que enfrentarlo no representa una presión extra: "Intento no darle tanto peso al rival porque eso puede generar nervios innecesarios. Ya lo he enfrentado antes y creo que lo importante es centrarnos en nuestro juego".

Sebastián Báez agregó que, aunque los italianos son favoritos por ranking, la Copa Davis tiene una dinámica diferente: "Acá no hay números, todo se decide en la cancha y estamos para dar batalla".

El equipo argentino llega con grandes expectativas tras un sólido año en el circuito. Tanto jugadores como cuerpo técnico confían en su capacidad para superar al vigente campeón y avanzar en el torneo y declararon con firmenza que "A la serie ante Italia la vamos a ganar", evidenciando un espíritu competitivo y una mentalidad positiva.

Derrota de Rafael Nadal de España

El español Rafael Nadal cayó ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-4 y 6-4 por los cuartos de final de la Copa Davis. "Rafa" no pudo encontrar soluciones en ningún momento ante un rival que hizo valer la potencia de sus golpes en una cancha extremadamente rápida para llevarse el triunfo luego de casi dos horas de juego.

Alcaraz, Nº 3 del mundo, le ganó por 7-6 (0) y 6-3 a Tallon Griekspoor, empatando la serie 1 a 1.

El joven español de 21 años sacó adelante un primer set muy complicado, en el que demostró una autoridad impresionante en el tie-break para llevárselo por 7-0. Ya en el segundo parcial se vio a un Alcaraz mucho más suelto, que prácticamente no le dio oportunidades a Griekspoor.

El ganador de cuatro títulos de Grand Slam le alcanzó con un tempranero quiebre en el segundo set para quedarse con la victoria luego de una hora y 25 minutos de juego.

Finalmente, Países Bajos le ganó 2 a 1 a España al imponerse el dobles conformado por Wesley Koolhof y Botic Van de Zandschulp a la pareja de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers por un doble 7-6 y 7-6.