Comienzan los cuartos de final del torneo internacional W25 de tenis de damas

Los cuartos de final del torneo internacional W25 de tenis de damas comienzan hoy, a las 11, en las canchas de Sarmiento, allí funciona el Centro de Entrenamiento Tenis Junín, y se disputarán seis encuentros durante toda la jornada.

De a poco, el certamen, correspondiente al calendario de la Federación Internacional de Tenis (ITF), va llegando a su fin, ya que el domingo se jugará la final en singles, mientras que en dobles será mañana.

Además, en la categoría de parejas, las semifinales comienzan hoy. Por un lado, Mariana Gómez, de México, y Katerina Stewart, de Estados Unidos, enfrentan a Julieta Lara, de Argentina, y Fernanda Labrana, de Chile, mientras que el partido restante los disputarán Justina González (ARG) – María Urrutia (ARG) vs Romina Ccuno (PER) – Victoria Rodríguez (MEX).

Los seis partidos del certamen internacional se disputarán en las canchas 1 y 2 del Verde. Por otro lado, mañana se desarrollarán tres encuentros y el domingo uno.

La programación para hoy es la siguiente:

Cancha 1:

11.00 – María Urrutia (ARG) vs Solana Sierra (ARG) (2)

A continuación – María Taborda (ARG) (1) vs Fernanda Labrana (CHI)

Después del tiempo de descanso – Marian Gómez (MEX) y Katerina Stewart (USA) (7) vs Julieta Estable (ARG) y Fernanda Labrana (CHI)

Cancha 2:

11.00 – Katerina Stewart (USA) (7) vs Victoria Rodríguez (MEX) (4)

A continuación – Miriana Tona (ITA) (3) vs María Torres (COL)

No antes de las 14 – Justina González (ARG) y María Urrutia (ARG) vs Romina Ccuno (PER) y Victoria Rodríguez (MEX).