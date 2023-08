Comienzan los octavos de final del torneo internacional W25 de tenis de damas

Los octavos de final del torneo internacional W25 de tenis de damas comienzan hoy, en las canchas de Sarmiento, a las 10, en simultáneo. Además, la actividad se extenderá durante toda la jornada.

Por su parte, la segunda fase del campeonato correspondiente al calendario de la Federación Internacional de Tenis (ITF) culminó ayer, con 12 encuentros, que se desarrollaron en el Centro de Entrenamiento Tenis Junín.

Además, hoy, en singles, se conocerán las ocho tenistas que disputarán los cuartos de final del campeonato. En tanto, en dobles, Marian Gómez (MEX) y Katerina Stewart (USA) ya se encuentran en las semifinales del certamen.

En la jornada de hoy se llevarán a cabo 11 encuentros, y mañana comenzará la etapa final del certamen internacional.

La programación para hoy es la siguiente:

Cancha 1:

10.00 – Mariana Tona (ITA) (3) vs María González (ARG)

A continuación – Victoria Muntean (FRA) vs Solana Sierra (ARG) (2)

No antes de las 13 – María Taborda (ARG) (1) vs Chiara Di Genova (ARG)

A continuación – Victoria Muntean (FRA) y Mariana Tona (ITA) (4) vs Julieta Estable (ARG) y Fernanda Labrana (CHI)

Cancha 2:

10.00 – Romina Ccuno (PER) (5) vs María Urrutia (ARG)

A continuación – Fernanda Labrana (CHI) vs Luciana Blatter (ARG)

No antes de las 13 – Katerina Stewart (USA) (7) vs Lourdes Ayala (ARG)

A continuación – Victoria Marchesini (ARG) y María Torres (COL) vs Justina González (ARG) y María Urrutia (ARG)

Cancha 3:

10.00 – María Cinalli (ARG) vs Victoria Rodríguez (MEX) (4)

A continuación – María Torres (COL) vs Ani Vangelova (BUL)

A continuación – Chiara Di Genova (ARG) y Sol Larraya (ARG) vs Romina Ccuno (PER) y Victoria Rodríguez (MEX).

ENTRADAS

Bono contribución Sociedad de Fomento 11 de Julio:

Hoy y mañana: $1000 por día

Sábado 5 (Semis singles): $2000

Domingo 6 (Final singles): $2000

Semis y final singles (viernes, sábado y domingo): $4500

Menores: $500 por día