Finaliza la etapa de clasificación del torneo internacional W25 de tenis de damas

La etapa de clasificación del torneo internacional W25 de tenis de damas finaliza hoy, en las canchas de Sarmiento, donde ocho jugadoras buscarán ingresar al cuadro principal del certamen.

La jornada tendrá ocho partidos, la actividad comenzará a las 11 y se extenderá durante todo el día. En tanto, del certamen participarán las jugadoras rankeadas entre las mejores 200 del mundo.

Por otro lado, mañana comienza el cuadro principal con aquellas tenistas que ingresaron por estar ubicadas en un lugar alto en el ranking de la WTA. Además, se le sumarán las ocho jugadoras que logren superar la etapa de clasificación.

El campeonato se desarrollará en las instalaciones del Verde, allí funciona el Centro de Entrenamiento Tenis Junín, mientras que los entrenamientos se llevarán a cabo en las canchas de BAP.

Entradas

Para la fase clasificatoria de hoy, el valor será de $500 el día. A partir de mañana al viernes, la entrada será de $1000 por día; el sábado, $2000; y el domingo, que será la final de singles, $2000.

No obstante, los espectadores tendrán la opción de abonar la semana completa, por $7000, o bien el abono correspondiente a las semifinales y final -viernes, sábado y domingo- por $4500. En el caso de los menores, pagarán $500 por día.

La programación para hoy es la siguiente:

Cancha 1:

11.00 – Fernanda Martínez Hernández (MEX) (3) vs Florencia Belén Morón (10)

A continuación – Luciana Blatter (6) vs Camila Rodero (CHI)

No antes de las 14 – Marina Bulbarella (7) vs Agostina Andreazzini (11)

Cancha 2:

11.00 – María Florencia Urrutia vs Sol Rabin (9)

A continuación – Valentina Mutilba (5) vs Juliana Rodríguez (URU) (14)

No antes de las 14 – Alessandra Cáceres (CHI) (8) vs Sofía Karlau (15)

Cancha 3:

11.00 – María Burstein (1) vs Lara Díaz Zayas

A continuación – Rocío Merlo (4) vs Carolina Sosa (16).

