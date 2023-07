Comienza la clasificación del torneo internacional W25 de tenis de damas

La ciudad de Junín comienza a vivir hoy una semana histórica, con el inicio del torneo internacional W25 de damas Copa Ciudad de Junín, correspondiente al calendario de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Jugadoras rankeadas entre las mejores 200 del mundo estarán en la ciudad, para dar vida a un acontecimiento inédito para el deporte juninense.

La actividad se pondrá en marcha desde las 9, en las canchas de Sarmiento, instalaciones en las que funciona el Centro de Entrenamiento Tenis Junín.

Por otro lado, mañana iniciará el cuadro principal, con las tenistas que ingresaron directamente al torneo por estar ubicadas en los puestos más altos del ranking de la WTA, a las que se sumarán las que logren sortear la etapa clasificatoria.

"Empezamos a vivir la concreción de un sueño para el tenis de nuestra ciudad, esperamos a todos los amantes de nuestro deporte para compartir una semana del mejor tenis del mundo", expresó Leandro Verón, director del Centro de Entrenamiento Tenis Junín y responsable del evento en la ciudad.

Entradas

Por otro lado, Verón dio detalles de la venta de entradas, que consistirá en un bono contribución para la Sociedad de Fomento 11 de Julio.

Así, tanto para la fase clasificatoria (hoy y mañana) el valor será de $500 el día; del martes a viernes, la entrada será de $1000 por día; el sábado, $2000; y el domingo, que será la final de singles, $2000.

No obstante, los espectadores tendrán la opción de abonar la semana completa, por $7000, o bien el abono correspondiente a las semifinales y final -viernes, sábado y domingo- por $4500. En el caso de los menores, pagarán $500 por día.

La organización del W25 en Junín debió sortear el robo a las instalaciones del Centro Tenis Junín, que tuvo lugar la semana pasada. Como consecuencia del episodio, se perdió la instalación eléctrica de todas las columnas de iluminación del predio, así como también seis reflectores para asegurar la continuidad de la actividad en horario nocturno.

Programación de hoy:

Cancha 1:

9.00 - María Victoria Burstein (1) vs Agustina Grassi

A continuación - Victoria Videla vs Sofía Karlau (15)

No antes de 11.30 - Patricia Cano (PER) vs Juliana Rodríguez (URU) (14)

A continuación - Fernanda Martínez Hernández (MEX) (3) vs Zoe Lazar

No antes de 14.30 - Martina Sfilio vs Carola Sosa (16)

A continuación - Valentina Mutilba (5) vs Tania Sfilio

Cancha 2:

9.00 - Tiara Álvarez vs Sol Rabín (9)

A continuación - Sylvie Zund (LIN) (2) vs Florencia Urrutia

No antes de 11.30 - Rocío Merlo (4) vs Matilda Casarini

A continuación - Lara Díaz Zayas vs Isidora Cereso (CHI) (13)

No antes de 14.30 - Camila Rodero (CHI) vs Nidhitra Rajmohan (IND) (12)

Cancha 3:

9.00 - Carolina Álvarez vs Florencia Morón (10)

A continuación - Marina Bulbarella (7) vs Milagros Cristóbal

No antes de 11.30 - Luciana Blatter (6) vs Kacie Harvey (USA)

A continuación - Martina Torrales Tebes (CHI) vs Agustina Andreazzini (11)

No antes de 14.30 - Alessandra Cáceres (CHI) vs Alice Ghiraldi (BRA).

