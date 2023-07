Comienza a definirse la 4° Liguilla de Tenis del Club Mariano Moreno de Bragado

La 4° Liguilla de Tenis del Club Mariano Moreno de Bragado ingresa en zona de definición. El certamen, que reunió a más de 50 inscriptos tanto de la ciudad organizadora como de Junín y la Región, se disputa en singles Caballeros, en las categorías "A" y "B".

Esta semana se definieron los primeros semifinalistas de la competencia que reparte puntos para el ranking local, clasificatorio al Másters de fin de año. Desde la organización recordaron que hay importantes premios en juego y agradecieron el apoyo de la Dirección de Deportes del municipio.

Por otro lado, se confirmó que próximamente se abrirá la inscripción para la 5° Liguilla (Invierno-Primavera-Verano), que definirá a los mejores rankeados para el campeonato de maestros de fin de año.

Últimos resultados:

Categoría A:

Octavos de final:

Martín Vaccarezza a Claudio Mentaberry 6/0 6/0

Agustín Scorsetti a Facundo Galotti Facundo 4/6 6/3 10/6

Juan Pereyra a Hernán Larraga 6/3 6/1

Gastón Escribano a Leandro Bó 6/1 6/3

Agustín Ciotti a Lucho Di Paolo 6/2 6/4

Felipe Bernabei a Ariel Groba 6/3 4/6 10/5

Cuartos de final:

Mariano Falasco a Martín Vaccarezza 6/3 2/6 10/7

Pendientes: Agustín Scorsetti vs Juan Pereyra

Gastón Escribano vs Agustín Ciotti

Felipe Bernabei vs Naím Navarro

Categoría B:

Octavos de final:

Juanjo Macchione a Adrián Fuentes 6/0 6/3

Claudio Mentaberry a Adolfo Cordonnier 6/4 6/3

Lucas Buscalia a Martín Peralta 6/2 6/1

Fausto Maffassanti a Javier Monzón 6/2 6/1

Tomás Lamaison a Bernardo Cavenaghi 3/6 6/3 10/6

Ariel Vernieri a Marcos Carrano 6/3 6/3

Pendiente: Adrián Rodríguez vs Nicolás Noceli

Pendiente: Gaspar Bondoni vs Leandro Bó

Cuartos de final:

Claudio Mentaberry a Lucas Buscalia 6/3 6/2

Ariel Vernieri a Tomás Lamaison 6/0 6/1.