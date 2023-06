Rune puso fin al viaje de Olivieri por Roland Garros

El viaje de ensueño del bragadense Genaro Olivieri en Roland Garros terminó hoy, en la tercera ronda del cuadro principal del prestigioso torneo de París.

En el Estadio Phillipe Chatrier, cancha principal del complejo de Bois de Boulogne, el tenista de 24 años cayó ante el danés Holger Rune, quien impuso su jerarquía para vencer en sets corridos, por 6/4 6/1.

Como lo hizo desde su primera presentación en la fase clasificatoria, Olivieri dio batalla y desplegó todas sus herramientas técnicas. Pero, en contraste con sus compromisos previos, esta vez el oponente era de una calidad diferente: el joven Rune, número 6 del mundo y uno de los candidatos a quedarse con la Copa de los Mosqueteros, siempre encontró respuestas a los planteos del de Bragado, que debió exigirse por encima de su límite para permanencer en competencia.

Winning the weekend 🇩🇰@holgerrune2003 handles qualifier Olivieri 6-4, 6-1, 6-3 to return to the second week.#RolandGarros pic.twitter.com/k4s4vTWqv1