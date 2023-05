Se definieron los clasificados a octavos de final de la 4° Liguilla del club Mariano Moreno de Bragado

El club Mariano Moreno de Bragado continúa avanzando con la 4° Liguilla de Tenis, con la participación de jugadores tanto de la ciudad anfitriona como de Junín y la Región.

El lunes pasado, se completó la fase de grupos del campeonato, que contó con más de 50 inscriptos y se disputa en singles caballeros, en las categorías "A" y "B".

A partir de la semana que viene, comenzará a jugarse la instancia de octavos de final. Desde la organización destacaron el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad, así como también de los distintos sponsors.

Así quedaron establecidos los octavos de final:

Categoría A:

Lado 1:

-M. Falasco (clasificado directamente a cuartos de final por haber terminado 1° en la general)

-C. Mentaberry vs M. Vaccarezza

-A. Scorsetti vs F. Gallotti

-H. Larraga vs J. Pereyra

Lado 2:

-N. Navarro (clasificado directamente a cuartos de final por haber terminado 2° en la general)

-G. Escribano vs L. Bo

-A. Ciotti vs L. Di Paolo

-F. Bernabei vs A. Groba.