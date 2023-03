Arrancan los cuadros de singles caballeros en la Copa Máster

Continúa desarrollándose la Copa Máster Tenis, primer torneo del año organizado por dicho club. El pasado fin de semana, se disputó el cuadro de Dobles Damas, tanto en las categorías Segunda como Tercera y Cuarta.

Hoy, se pondrán en marcha cuadros de singles masculinos, en Intermedia, Segunda, Tercera y Cuarta. Los partidos de primera ronda serán los siguientes:

Intermedia:

Pastura vs Tedesco

Cura vs Sciutto

G. Altamirano vs Nasisi

Fachal vs Ibarra

Esperan en segunda ronda: Gastón Altamirano, Scorsetti y Molinari

Segunda:

Castellani vs Iserky

Muscariello vs Arzuaga

Pastura vs Alasia

Vászquez vs Spreafichi

Ferrada vs Granero

Esperan en segunda ronda: J. Díaz y Echave

Tercera:

Echave vs Calcagno

Fonseca vs Repetto

Trinidad vs Sánchez

Akel vs Nomdedeu

Albarracín vs García U.

Robledo vs Cofreces

Ghioni vs Granero A.

Cárdenas vs Spreafichi

Sconfianza vs Rossi

Cosentino vs Figliolo

Lagos vs Magallanes

Arias vs Giles

Muñoz vs Ilacqua

Giecco vs Guardia

Maderas vs Alasia

Bruno vs Vila

Cuarta:

Tramontana vs Mirenda

Sánz vs De Souza

Castro vs Repetto

Arrastía vs Paganini

Harris vs Arriarán

Caso vs Falabella

Cirone vs Faccio

Ioco vs Arias

Vera vs Storani

Bugliot vs Ojeda

Martinelli vs Martínez

Dutto vs Rosales

Esperan en segunda ronda: Materazzo, Cosmi, Bruno y García.