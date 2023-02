Seis argentinos entrarán hoy en acción

Los tenistas argentinos Sebastián Báez, flamante campeón en Córdoba, Francisco Cerúndolo, Federico Coria, Tomás Martín Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli y Facundo Díaz Acosta, jugarán hoy martes sus partidos por el Argentina Open.

El certamen, que se juega en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club, en canchas de superficie de polvo de ladrillo, repartirá premios por 711.600 dólares.

La programación completa de la jornada es la siguiente:

Cancha Central Guillermo Vilas: A las 13.30, Tomás Martín Etcheverry (Argentina) vs. Hugo Dellien (Bolivia); No antes de las 15, Francisco Cerúndolo (Argentina) vs. Yannick Hanfmann (Alemania); No antes de las 18.30, Sebastián Báez (Argentina) vs. Dusan Lajovic (Serbia); y no antes de las 20, Dominic Thiem (Austria) vs. Alex Molcan (Eslovaquia).

Cancha número 2: A las 13.30, Albert Ramos (España) vs. Roberto Carballes Baena (España); A continuación, Camilo Ugo Carabelli (Argentina) vs. Daniel Elahí Galán (Colombia); No antes de las 17, Federico Coria (Argentina) vs. Facundo Díaz Acosta (Argentina); y a continuación, Juan Pablo Varillas (Perú) vs. Joao Sousa (Portugal).

Cancha número 3, partidos de dobles: A las 15.30, Andrey Golubev (Kazajistán) y Aleksandr Nedovyesov (Kazajistán) vs. Alexander Erler (Austria) y Lucas Miedler (Austria); y a continuación, Sadio Doumbia (Francia) y Fabien Reboul (Francia) vs. Simone Bolelli (Italia) y Fabio Fognini (Italia).

Schwartzman ante el español Bernabé Zapata

El tenista argentino Diego Schwartzman, quien como cuarta cabeza de serie fue exceptuado de la ronda inicial, debutará en los octavos de final del Argentina Open ante el español Bernabé Zapata, quien hoy le ganó a su compatriota Pedro Martínez por 6-1, 3-6 y 6-4.

Zapata, ubicado en el puesto 74º del ranking mundial de la ATP, le ganó a Martínez (73º) luego de dos horas y media de juego en el partido que inauguró el torneo que se desarrolla en las canchas de superficie de polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club y repartirá premios por 711.600 dólares. El "Peque", de 30 años, jugará por primera vez en su carrera ante Zapata con la misión de avanzar a cuartos de final en un inicio de año sin buenos resultados, de hecho viene de perder en sus debuts en Auckland y Córdoba, ambas veces en octavos de final, y había llegado a la segunda ronda en el abierto de Australia.

Schwartzman conquistó la edición 2021 del Argentina Open, mientras que llegó dos veces a la final. Primero en 2019, cuando cayó ante el italiano Marco Cecchinato, y el año pasado cuando perdió con el noruego Casper Ruud.

El "Peque", 32º en el ranking mundial de la ATP, cedió esta semana el número uno del tenis argentino a manos de Francisco Cerúndolo, situado en el casillero 30º del escalafón de la ATP.