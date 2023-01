Francisco Cerúndolo derrotó al francés Corentin Moutet y está en tercera ronda

El argentino Francisco Cerúndolo (30º en el escalafón mundial de la ATP) avanzó ayer a la tercera ronda del Abierto de tenis de Australia tras vencer al francés Corentin Moutet (51º) por 3-6, 6-4, 6-2 y 7-5.

El tenista porteño, de 24 años, logró el pase a la próxima instancia tras un encuentro que duró tres horas y once minutos. En la próxima instancia enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime, número siete en el ranking, quien tuvo que batallar durante tres horas y dos minutos para poder avanzar ante el eslovaco Alex Molcan y superarlo por 3-6, 3-6, 6-3, 6-2 y 6-2.

Cerúndolo, quien en la primera ronda eliminó al bahiense Guido Pella, es el primer argentino en avanzar a la tercera ronda del Abierto oceánico y podría sumarse Schwartzman (25º), quien le ganó en el debut al ucraniano Oleksii Krutykh (188º) por 6-4, 6-7 (6-8 el tie break), 6-3 y 7-6 (7-5), y juega frente al estadounidense Jeffrey John Wolf, por la segunda ronda.

Tomás Etcheverry y Nadia Podoroska fueron eliminados

Por su parte, tras conseguir su primera victoria en un Grand Slam, el argentino Tomás Etcheverry, 80º en el ranking ATP, perdió 6-3, 6-2 y 6-2 ante Sinner (16º), de 21 años), uno de los jóvenes más prometedores del circuito, luego de una hora y 46 minutos de juego.

El tenista platense, de 23 años, había superado en primera ronda al francés Gregoire Barrere, pero no pudo hacer nada contra el italiano, quien llegó a cuartos de final en tres Grand Slams y avanzó a la siguiente etapa.

En tanto, la argentina Nadia Podoroska (192ª en el ranking WTA) fue eliminada ayer en la segunda ronda del Abierto de Australia de tenis al perder frente a la bielorrusa Victoria Azarenka (25) por 6-1 y 6-0, en solo 57 minutos de juego.

La rosarina Podoroska, de 25 años y con un récord como singlista de 32-39, había llegado a este instancia tras vencer a la francesa Leolia Jeanjean (109ª) por 6-0 y 6-3. Azarenka, de 33 años, es dueña de una dilatada carrera y ganadora dos veces del Open australiano en 2012 y 2013. También alcanzó tres finales en el Abierto de Estados Unidos, una semifinal en Roland Garros y otra en Wimbledon.

En la tercera ronda Azarenka jugará ante la estadounidense Madison Keys (10ª), quien eliminó en segunda ronda a la china Xinyu Wang (89ª) por 6-3 y 6-2, en 77 minutos de juego.

Nadal no pudo con su físico y se despidió

El español Rafael Nadal, campeón de 22 trofeos de Grand Slam, se despidió con tristeza y dolores físicos del Abierto de Australia luego de perder frente al estadounidense Mackenzie McDonald por 6-4, 6-4 y 7-5 en la segunda ronda.

Actual Nº 2 del mundo y defensor del título en el Melbourne Park, Nadal tuvo molestias desde el segundo set, pero no abandonó. "Estoy cansado, triste, decepcionado”, expresó después de completar su partido en la sala de prensa.

"A partir de aquí, supongo que cuando las cosas avancen se tomarán las decisiones adecuadas, porque quiero seguir jugando al tenis. Dicho esto, no penséis que quiero dar un paso atrás, no es el caso, pero mis sensaciones actuales son malas", agregó el zurdo de 36 años.

"Es evidente que en los últimos tres Grand Slam no he podido terminar ninguno en condiciones: dos roturas de abdominal, aquí no sé qué pasa en la cadera… Podemos venir aquí, poner buena cara, que lo hago, y aceptar las cosas, que también lo hago, pero uno no tiene que engañarse a sí mismo y hacer un discurso optimista cuando no lo es a día de hoy", admitió cabizbajo.

Nadal contó que se someterá a una resonancia para medir el alcance de la lesión y que en su calendario tiene como próximas citas los torneos ATP Tour de Doha y Dubái. "No queda más que, como siempre, poner la cabeza sobre los hombros, esperar, aceptar las cosas como vienen y después seguir las indicaciones. Hacer las cosas de la mejor manera posible e intentar estar listos para cuando pueda volver a jugar", concluyó el destacado tenista español.

Marco Trungelliti perdió en Tenerife

El argentino Marco Trungelliti quedó eliminado ayer en los octavos de final del Challenger de tenis Tenerife, en España, al caer ante el húngaro Mate Valkusz por 6-1 y 6-4.

Trungelliti, ubicado en el puesto 225º del ranking mundial de la ATP, fue derrotado por Mate Valkusz (278º), luego de 64 minutos de partido.

El Challenger de Tenerife en las Islas Canarias, en España, se lleva a cabo sobre canchas de superficie rápida y repartirá 118.000 euros en premios. El tenis argentino, que el año pasado fue récord histórico en la obtención de Challengers (los que le siguen en importancia a los torneos ATP) con 23 títulos, ya cosechó en el 2023 dos certámenes de esta categoría.

Ambos fueron logrados por el porteño Juan Manuel Cerúndolo (126º del ranking ATP), quien ganó en las dos ediciones de los torneos de Tigre, desarrollados en el Náutico Hacoaj, en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires.