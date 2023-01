El bragadense Genaro Olivieri comienza la temporada en el Challenger de Noumea

El tenista bragadense Genaro Olivieri ponía primera esta madrugada a su temporada en el circuito internacional, en el Challenger de Noumea, gira del continente de Oceanía, preparatoria para el Abierto de Australia 2023, primer Grand Slam del año.

Hoy, pasadas las 2, enfrenta por la primera ronda del certamen de Nueva Caledonia al neozelandés Jose Rubin Statham, de 35 años. La mejor raqueta de la historia de Bragado viene de cerrar una temporada de ensueño, con la conquista de su primer título Challenger, en noviembre pasado, en Montevideo, Uruguay.

Olivieri arranca el año ubicado en el puesto 224 del escalafón internacional de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Recientemente, en una entrevista con Democracia, aseguró que su objetivo es meterse en el top 100, antes del final del año.

"Mi objetivo es a final del año que viene llegar al top 100, es muy desafiante, pero sé que tengo que ir por eso. Me siento jugando muy bien, todo es cuestión de concretar las oportunidades que se me presentan en los partidos en importantes. Si quiero seguir escalando, ese es el siguiente paso", expresó entonces, en diálogo con este diario, en octubre pasado.

Por un lugar en el Australian Open

Olivieri también disputará en el inicio del calendario 2023 la clasificación para el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, que se disputará en Melbourne, entre el 15 y el 29 de enero.

El bragadense, de 24 años, ya disputó el año último las clasificaciones para los torneos de Wimbledon y US Open, pero no consiguió acceder el cuadro principal. No obstante, Olivieri se llevó impresiones positivas de sus primeras participaciones en los campeonatos de máximo nivel internacional.

"Estar en un Grand Slam es lo máximo. Las semanas previas, ya se viven de manera diferente, comienzan a sentirse los nervios y la adrenalina de estar ahí. De mi parte, traté de disfrutarlo al máximo, porque en esos torneos todo es perfecto, la organización es perfecta. Llegar a los torneos más importantes del mundo es una inyección de motivación extra", reflexionó ante Democracia.

SARMIENTO

El Centro de Entrenamiento Tenis Junín pondrá en marcha hoy la pretemporada, para las distintas categorías menores e infantiles, tanto en Damas como Varones.

Durante las próximas semanas, los alumnos realizarán intensos trabajos tanto en la parte tenística como física, con el objetivo puesto en el arranque del calendario de torneos nacionales de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

"Iniciamos un año intenso de entrenamiento. Hoy empezamos con la pretemporada, con la vista puesta en que los chicos se preparen de la mejor manera para las competencias de este año", aseguró el director del Centro, Leandro Verón.