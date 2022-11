Último campeonato del 2022 organizado por "Máster Tenis"

El "Máster Tenis" que comanda el profesor Maximiliano Domínguez, organiza el último certamen del año 2022, que se denominará "Junín, lugar de oportunidades", por la Copa "X amor a las mascotas".

Para damas y mixtos se iniciará el sábado 19 del corriente y para las categorías de caballeros el sábado 26 de noviembre y para informes e inscripciones (cierran el miércoles 16/11) los interesados deben comunicarse a los teléfonos celulares (0236) 15-4527504 y/0 (0236) 15-4361325, con un costo de 2000 pesos por participante.

Los partidos se disputarán en sus dos sedes, los courts del Club Banco Provincia y del Club Atlético Independiente, estando abierta la competencia para tenistas de catorce categorías, a saber:

Caballeros: Intermedia; Segunda; Tercera; Cuarta; y Mayores de 45 años.

Mixtos: En Segunda; Tercera; y Cuarta.

Damas: Dobles de Segunda; Tercera; y Cuarta.

Dobles caballeros: En Segunda; Tercera; y Cuarta.

Alcaraz se queda sin máster y sin final de Copa Davis

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, sufre un "desgarro muscular" en la zona abdominal que le impedirá jugar el Másters de final de temporada y la fase final de la Copa Davis.

Alcaraz, de 19 años, abandonó el viernes su partido de cuartos de final del Másters 1000 de París-Bercy ante el danés Holger Rune por una molestia en el abdomen cuando perdía 6-3 y 6-6 (3-1 en el tie break).

En las últimas horas se sometió a estudios y a través de sus redes sociales anunció que el diagnóstico es "Un desgarro en la musculatura oblicua interna de la pared lateral abdominal izquierda, con un tiempo de recuperación estimado de seis semanas".

En su cuenta oficial de Twitter, Alcaraz escribió: "Desgraciadamente no podré estar en las ATP Finals ni en las Finales de la Copa Davis. Es un momento duro y doloroso perderme estos dos eventos tan importantes para mí, pero solo queda ser positivos y pensar en recuperarme bien. ¡Gracias por el apoyo!".

El torneo de "Maestros" será en Turín, Italia, entre el 13 y el 20 de noviembre, en tanto que las Finales de la Copa Davis se llevarán a cabo entre el 22 y el 27 de noviembre en Málaga, España.

El tenista de Murcia se convirtió en septiembre en el número uno de la ATP más joven de la historia al ganar el Abierto de Estados Unidos, su primer título de Grand Slam.

Con el impedimento de no poder jugar el Masters, Alcaraz -que suma 6.820 puntos en el ranking de la ATP- podría ser superado por su compatriota Rafael Nadal, ubicado a unos mil puntos, o al griego Stefanos Tsitsipas, actual número cinco del mundo.

"Sentí algo en la zona abdominal en el segundo set. Al final iba empeorando, así que preferí abandonar. Me limitaba en muchas cosas, en mi golpe, en el servicio, cuando me giraba, me hacía mucho daño. Quizás si hubiera continuado podría haber tenido algo mucho más grave, así que preferí parar antes de que fuera a peor", declaró después de su partido del viernes ante Rune en la capital francesa.