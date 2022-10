Continúa la 3° Liguilla del Club Moreno de Bragado

Siguen disputándose los encuentros correspondientes a los octavos de final de la 3° Liguilla de Tenis del Club Mariano Moreno de Bragado. En total, 32 jugadores, tanto de la ciudad anfitriona como de la Región, participaron de la competencia, una convocatoria por encima de la media histórica del distrito. El certamen se encuentra en sus rondas definitorias y ya se definieron 7 de los 8 clasificados a cuartos de final. Resta disputarse un partido de octavos de final, que se concretará la semana que viene.

El campeonato se disputa en categoría Única de singles Caballeros, a partidos de dos sets y supertiebreak a diez puntos en caso de empate en sets. A partir de las semifinales, los encuentros serán a tres sets completos.

Resultados de octavos de final:

M. Bernabei a M. Sánchez 5/7 6/1 6/3

F. Bernabei a A. Ciotti 6/4 6/4

H. Larraga a M. Falasco 6/3 7/6

CN. Navarro a M. Perotti 6/1 6/0

A. Griguoli a M. Gauna 6/3 6/4

J. Pereyra a L. Di Paolo 6/3 6/1

E. Barros a F. Gutiérrez 2/2 y Ab.

Próximos partidos de octavos de final:

N. Navarro vs A. Groba

Cruces de cuartos de final:

Esteban Barros vs Felipe Bernabei

Matías Bernabei vs Ariel Groba o Naím Navarro

Alejandro Griguoli vs Hernán Larraga

César Nazaret Navarro vs Juan Pereyra.