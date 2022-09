Rafael Nadal jugará en la Argentina el 23 de noviembre

Rafael Nadal volverá a la Argentina para enfrentar en una exhibición a Casper Ruud. El partido será el día 23 de noviembre en el Arena Parque Roca en lo que será su última gira como tenista profesional por América Latina.

Ambos tenistas son ex campeones del ATP de Buenos Aires y la exhibición se da en el marco de la revancha de lo que fue el último enfrentamiento entre ellos en Roland Garros.

La fecha será el día 23 de Noviembre cuando se haya terminado de jugar el ATP Finals, el último torneo del circuito donde ambos tenistas están clasificados.

Nadal, el tenista que ostenta el récord de más títulos de Grand Slams de la historia dirá presente en nuestro país. En el marco de su gira Latinoamericana, el actual número 3 del mundo estará jugando un partido que promete ser electrizante de principio a fin.

Su rival, Casper Ruud, es el reciente finalista del US Open y actual número 3 del mundo. El noruego, quien viene siendo una de las revelaciones del circuito en este último tiempo, estuvo a tan solo un partido de convertirse en el número uno del ranking mundial.

Este viernes Ruud tuvo una derrota impensada en Seúl que permitió que Nadal accediera al puesto número 2 del ranking mundial por detrás de Carlos Alcaraz. De esta manera se trata de la primera vez que dos jugadores españoles lideran la tabla.

Ambos tenistas son ex campeones del ATP de Buenos Aires, Rafael en 2015 y Ruud dos veces 2020 y 2022. Esta será la primera vez que se enfrentarán en la Argentina.

El número 2 visitó la Argentina en diversas oportunidades, pero una de las más recordadas fue en 2013 cuando participó de una doble despedida de David Nalbandian. La primera en la Rural y la otra en el estadio Orfeo de Córdoba.

Las entradas de la experiencia VIP estarán a la venta a partir del lunes 3 de octubre e incluye diferentes tipos de actividades además de poder ver el partido desde una posición privilegiada. Los paquetes son limitados y para aquellos que los adquieran habrá una cena de gala el día previo a la exhibición la cual contará con la presencia de ambos tenistas. Los tickets VIP se podrán sacar desde la página www.nadalenargentina.com, misma por donde estarán disponibles las entradas generales a partir del 11 de octubre.

Hace unos días el legendario Rafael Nadal se mostró emocionado al estar presente en la despedida de su rival y amigo Roger Federer en el torneo Laver Cup. Allí y en una foto que recorrió el mundo se puede ver a ambos tenistas agarrados de la mano y sin poder contener las lágrimas.

"Soy una persona sensible, cuando ves despedirse a alguien a quien aprecias es difícil no emocionarse. Se me fue un poquito de las manos y lo peor es que cuando me fui a la habitación yo solo, me volví a emocionar. Era difícil que no ocurriera por todo lo que se vivió aquella noche", señaló Nadal en declaraciones a El Partidazo de COPE.

Después de esa fuerte despedida Nadal confirmó que se retiraba del torneo al vivir un estado emocional que no le permitía avanzar: "Desde hace algunos años la amistad se ha fortalecido. Por distintos motivos hemos tenido que estar más unidos, más en contacto y gracias a ello hemos hecho cosas buenas, bonitas. Nos entendemos bien, tenemos opiniones distintas en algunos casos como es lógico. Se ha creado un vínculo de amistad que va a perdurar", sostuvo el tenista.

"Rafa me dijo 'haré todo lo que pueda para estar allí contigo'. Y eso fue increíble para mí, mostró una vez más lo que representamos el uno para el otro, y el respeto que nos tenemos. Pensé que sería bonito, una maravillosa historia para nosotros, para el deporte, para el tenis y quizás incluso más allá", expresó Roger Federar tras la despedida.