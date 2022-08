Djokovic confirmó que no jugará el US Open

El tenista serbio Novak Djokovic confirmó este viernes que finalmente no disputará el US Open ya que Estados Unidos le impide su ingreso por no vacunarse contra el Covid-19.

Si bien el número seis del mundo mantuvo la esperanza hasta último momento, no hubo milagro y, tanto Djokovic como su equipo técnico, encabezado por el croata Goran Ivanisevic, confesaron a Wimbledon su pesimismo sobre la participación del tenista en el certamen norteamericano que se desarrollará desde el 29 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Para Djokovic, a quien le importaba menos perderse los Masters 1.000 de Montreal y de Cincinnati, sí era un objetivo el Abierto de los Estados Unidos, donde podría haber igualado las 22 conquistas del español Rafael Nadal.

De esta manera, su sueño de alcanzar al más ganador de la historia quedó trunco y hasta podría ensancharse la brecha entre ambos con dos títulos, ya que Nadal parte como el gran favorito junto a Daniil Medvedev, defensor de la corona.

"Siento no poder viajar a Nueva York para participar en el US Open. Gracias por vuestros mensajes de apoyo. Suerte a mis compañeros. Me mantendré en forma y con un espíritu positivo hasta tener la próxima oportunidad de competir. Nos vemos pronto mundo del tenis", escribió el balcánico en sus redes sociales.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼