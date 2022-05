Finalizó el Torneo Nacional de Menores y se conocieron los campeones de cada categoría

El Torneo Nacional de Menores culminó ayer y se conocieron los campeones femeninos y masculinos de las categorías Sub-10, Sub- 12, Sub-14, Sub- 16 y Sub- 18.

La competencia se disputó en la ciudad por segunda vez en el año durante el fin de semana y contó con la participación de más de 70 jugadores locales y de la Región.

Los partidos se jugaron en las canchas del Club Sarmiento, que fue la sede principal, y en el Club Junín y BAP. Hubo alrededor de 60 partidos en las jornadas del sábado y domingo con el tiempo que acompañó para la práctica deportiva.

Lo más destacado es que la localidad de Junín año tras año se hace más fuerte en este deporte, y los jugadores vuelven a competir torneo a torneo.