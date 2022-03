Con una importante convocatoria, comenzó un nuevo Torneo Nacional de Menores en Junín

Más de 80 jugadores de distintos puntos del país llegaron hoy a Junín, para participar de un nuevo Torneo Nacional de Menores, correspondiente al calendario de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

El certamen se disputa en tres sedes -Club Junín, Sarmiento e Independiente-, con la dirección del entrenador Leandro Verón, responsable del Centro de Entrenamiento Tenis Junín. Desde la organización agradecieron el apoyo de las directivas de los clubes involucrados en el certamen y a al municipio de Junín, particularmente al director de Deportes, Claudio Yópolo; la secretaria de Gobierno, Agustina De Miguel; y el intendente Pablo Petrecca.

"Una vez más, Junín se consolida como referencia para el tenis de la región. Esta competencia nacional va a contar con una importante cantidad de inscriptos, por lo que estamos muy conformes con la convocatoria", expresó Leandro Verón.

Programación de partidos:

Sede:

Sarmiento:

8.30:

Cancha 1 - Regiani vs Mariano Juan

Cancha 2 - Tare vs Pastor

Cancha 3 - Calvo vs Aldaccorrov

9.45:

Cancha 1 - Coppa vs Serfillipi

Cancha 2 - Reveli vs Romito

Cancha 3 - Cantenys vs Piegari

11.00:

Cancha 1 - De Marzo vs Mainar

Cancha 2 - Reveli vs Pascucci

Cancha 3 - Arévalo vs Ferrero

12.15:

Cancha 1 - Oyhagaray vs Ganador

Cancha 2 - Rossi vs Ganador

Cancha 3 - Romero vs Ganador

13.30:

Cancha 1 - Spina vs Ganador

Cancha 2 - Cuartos de final - Sub-12 (Varones)

Cancha 3 - Cuartos de final - Sub-12 (Varones)

14.45:

Cancha 1 - Cuartos de final - Sub-14 (Varones)

Cancha 2 - Cuartos de final - Sub-14 (Varones)

Cancha 3 - Cuartos de final - Sub-14 (Varones)

16.00:

Cancha 1 - Semifinal - Sub-16 (Varones)

Cancha 2 - Semifinal - Sub-16 (Varones)

Cancha 3 - Final - Sub-16 (Varones)

17.15:

Cancha 1 - Final - SUb-18 (Varones)

Club Junín:

8.30:

Cancha 1 - Fernández vs Grilli

Cancha 2 - Gómez vs Casenave

9.45:

Cancha 1 - Parodi vs Selva

Cancha 2 - Giles vs Pescio

11.00:

Cancha 1 - Nanti vs Spinna

Cancha 2 - Bonafina vs Correa

12.15:

Cancha 1 - Federico vs Ganador

Cancha 2 - Cuartos de final - Sub-12 (Varones)

13.30:

Cancha 1 - Cuartos de final - Sub-12 (Varones)

Cancha 2 - González vs Urdáriz

14.45:

Cancha 1 - Cuartos de final - Sub-14 (Varones)

Cancha 2 - Labbe vs Daher

16.00:

Cancha 1 - Salamone vs Ganador

Cancha 2 - Catalán vs Ganador

Independiente:

8.30:

Cancha 1 - Sabaleta vs Negri

Cancha 2 - Sidos vs Arisio

9.45:

Cancha 1 - Villalba vs Dall'Asta

Cancha 2 - Bramajo vs Silvano

11.00:

Cancha 1 - Escobar vs Ganador

Cancha 2 - Del Piano vs Escot

12.15:

Cancha 1 - Balerio vs Charrara

Cancha 2 - Casarini vs Torres

13.30:

Cancha 1 - Grecco vs Ferrari

Cancha 2 - Chirichimo vs Piazza

14.45:

Cancha 1 - Vega vs Ratto

Cancha 2 - Giuliano vs Ganadora

16.00:

Cancha 1 - Semifinal Sub-14 (Damas)

Cancha 2 - Dragonetti vs Perdedora