Con importante convocatoria, se inicia hoy otro certamen nacional de menores

Más de 80 jugadores de distintos puntos del país estarán presentes hoy en Junín, para participar de un nuevo Torneo Nacional de Menores, correspondiente al calendario de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

El certamen se disputará en tres sedes -Club Junín, Sarmiento e Independiente-, con la dirección del entrenador Leandro Verón, responsable del Centro de Entrenamiento Tenis Junín. Desde la organización agradecieron el apoyo de las directivas de los clubes involucrados en el certamen y a al Municipio de Junín, particularmente al director de Deportes, Claudio Yópolo; la secretaria de Gobierno, Agustina De Miguel; y el intendente Pablo Petrecca.

"Una vez más, Junín se consolida como referencia para el tenis de la Región. Esta competencia nacional va a contar con una importante cantidad de inscriptos, por lo que estamos muy conformes con la convocatoria", expresó Leandro Verón.





La programación

La programación de partidos será hoy la siguiente:

Sede Sarmiento: 8.30: Cancha 1 - Regiani vs. Mariano Juan; Cancha 2 - Tare vs. Pastor; Cancha 3 - Calvo vs. Aldaccorrov.

9.45: Cancha 1 - Coppa vs. Serfillipi; Cancha 2 - Reveli vs. Romito; Cancha 3 - Cantenys vs. Piegari.

11: Cancha 1 - De Marzo vs. Mainar; Cancha 2 - Reveli vs. Pascucci; Cancha 3 - Arévalo vs. Ferrero.

12.15: Cancha 1 - Oyhagaray vs. Ganador; Cancha 2 - Rossi vs. Ganador; Cancha 3 - Romero vs. Ganador.

13.30: Cancha 1 - Spina vs. Ganador; Cancha 2 - Cuartos de final Sub-12 (Varones); Cancha 3 - Cuartos de final Sub-12 (Varones).

14.45: Cancha 1 - Cuartos de final Sub-14 (Varones); Cancha 2 - Cuartos de final Sub-14 (Varones); Cancha 3 - Cuartos de final Sub-14 (Varones).

16: Cancha 1 - Semifinal Sub-16 (Varones); Cancha 2 – Semifinal Sub-16 (Varones); Cancha 3 - Final Sub-16 (Varones).

17.15: Cancha 1 – Final Sub-18 (Varones).

Sede Club Junín: 8.30: Cancha 1 - Fernández vs. Grilli; Cancha 2 - Gómez vs. Casenave.

9.45: Cancha 1 - Parodi vs. Selva; Cancha 2 - Giles vs. Pescio.

11: Cancha 1 - Nanti vs. Spinna; Cancha 2 - Bonafina vs. Correa.

12.15: Cancha 1 - Federico vs. Ganador; Cancha 2 - Cuartos de final Sub-12 (Varones).

13.30: Cancha 1 - Cuartos de final Sub-12 (Varones); Cancha 2 - González vs. Urdáriz.

14.45: Cancha 1 - Cuartos de final- Sub-14 (Varones); Cancha 2 - Labbe vs. Daher.

16: Cancha 1 - Salamone vs. Ganador; Cancha 2 - Catalán vs. Ganador.

Sede Club Independiente: 8.30: Cancha 1 - Sabaleta vs. Negri; Cancha 2 - Sidos vs. Arisio.

9.45: Cancha 1 - Villalba vs. Dall'Asta; Cancha 2 - Bramajo vs. Silvano.

11: Cancha 1 - Escobar vs. Ganador; Cancha 2 - Del Piano vs. Escot.

12.15: Cancha 1 - Balerio vs. Charrara; Cancha 2 - Casarini vs. Torres.

13.30: Cancha 1 - Grecco vs. Ferrari; Cancha 2 - Chirichimo vs. Piazza.

14.45: Cancha 1 - Vega vs. Ratto; Cancha 2 - Giuliano vs. Ganadora.

16: Cancha 1 - Semifinal Sub-14 (Damas); Cancha 2 - Dragonetti vs. Perdedora.

________________________________

