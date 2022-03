Djokovic podrá defender el título de Roland Garros pese a no estar vacunado

Novak Djokovic se encuentra en medio de un incertidumbre, debido a las complicaciones para amar su calendario por no estar vacunado contra el coronavirus. A pesar de estos problemas, el actual número dos del mundo podría disputar Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, debido a las nuevas medidas impuestas en Francia. Respecto a las nuevas pautas sanitarias, según reveló el diario L’Équipe, el primer ministro francés, Jean Castex, anunció el fin del pase de vacunación a partir del próximo 14 del mes en curso. “La situación está mejorando gracias a nuestros esfuerzos colectivos. Se dan las condiciones para una nueva fase de flexibilización de medidas. A partir del lunes 14 de marzo suspenderemos la aplicación del pase sanitario (pasaporte de vacunación) donde corresponda”, sostuvo Castex. Más adelante, al respecto agregó que “la segunda medida en la misma fecha será el fin del uso obligatorio del barbijo, excepto en el transporte público de pasajeros”. Este anuncio debería permitir a Novak Djokovic, que no está vacunado contra el coronavirus poder competir en el Masters 1000 de Montecarlo, que se disputará del 9 al 17 de abril, y, sobre todo, en Roland Garros, a jugarse entre el 22 de mayo y el 5 de junio, donde el serbio defiende el título. En una entrevista, Djokovic confirmó las sospechas de que no se ha vacunado contra el coronavirus, aunque fue mucho más allá, estar dispuesto a arruinar su exitosa carrera tenística. “Sí, ese es el precio que estoy dispuesto a pagar”, dijo el serbio. Djokovic vivió una traumática situación a principios de año cuando fue expulsado de Australia debido a su negativa a vacunarse y al “sentimiento antivacunas” que ello podía provocar en el país, según justificaron las autoridades australianas.