Nadal volvió a confirmar la increíble historia de reinventarse como jugador

Nadie se habría imaginado que Rafael Nadal tuviese el mejor arranque de su carrera como tenista profesional a los 35 años de edad. El español se encuentra viviendo una “segunda juventud” en esta temporada 2022 y, tras rumorearse un posible retiro, ya que en septiembre pasado publicó en la redes sociales, una fotografía donde aparecía con muletas. En definitiva, Rafa se volvió a reinventar mostrando un juego de alto nivel y una efectividad notable con un récord de 15 victorias y ninguna derrota (números que dejan atrás al inicio de 2014 con 11-0) conquistando los tres torneos que disputó: ATP 250 Melbourne, Australia Open (se convirtió en el jugador con mayor cantidad de Grand Slam, un total de 21, superando a Novak Djokovic y Roger Federer) y el ATP 500 de Acapulco, todos sobre superficie dura. En la madrugada del domingo de Argentina, Nadal levantó por cuarta vez (el primero fue en 2005, con apenas 18 años venció en la final a su compatriota Albert Montañés) en su carrera el torneo del Abierto Mexicano, que se disputó en una calurosa y húmeda (27º centígrados) noche de Acapulco. Rafa (5) superó al británico Cameron Norrie (12) por un doble 6-4, después de una hora y 54 minutos de partido ante un estadio colmado que vibró con el español y con el buen juego de su oponente, que se notó que no llegó de casualidad a la final. “Para mí, lo más importante es que gané un torneo con prestigio dentro del mundo del tenis. Llevarme la victoria de Acapulco significa mucho. Es increíble como las cosas cambian de un día a otro, prácticamente de no poder entrenar a estar en el momento tan especial que estoy atravesando”, admitió Nadal, que en semifinales dejó en el camino al flamante Nº 1 del ranking ATP, el ruso Daniil Medvedev por un doble 6-3. Más adelante, el español reconoció que “no fue mi mejor partido del torneo, pero mirando la parte positiva fue contra uno de los mejores jugadores del circuito de la actualidad. Cameron (Norrie) tiene un juego incómodo, la virtud de hacerse sentir al rival para que no puede jugar con comodidad, lo que hace tomar decisiones difíciles y pensar mucho más a la hora de jugar cada punto. Es un título más a añadir a mi carrera, y además uno importante. Es cierto que he mantenido una buena actitud. Realmente estoy feliz y disfrutando de cada momento”. Nadal ganó sus últimos 20 sets en Acapulco, y no pierde un parcial del torneo mexicano desde febrero de 2019 contra el australiano Nick Kyrgios). Contra Cameron Norrie estuvo lejos de un parcial decisivo. Rafa (cuarto preclasificado del certamen) aprovechó el primer break point del partido para adelantarse 3-2 en el marcador, y llevó a buen puerto el quiebre para quedarse con la manga inicial en 51 minutos de juego. La confianza alcanzó para quebrar en el game inicial del segundo set, pero aunque pasó de 0-40 a 40- 40 en el siguiente juego, Nadal no pudo confirmar el quiebre. Eso sí, volvió a treparse en el marcador quebrando nuevamente en el 2-2 y otra vez más en el 4-2 para encaminarse hacia la victoria. Aunque desperdició la primera opción sacando para campeonato (en el 5-2), Nadal aprovechó la segunda oportunidad para llegar a su cuarto título en Acapulco (2005, 2013, 2020, 2022) y para convertirse en el primer jugador que gana en múltiples ocasiones en este torneo que se disputa desde 2014 sobre canchas duras. La última vez que Nadal había ganado al menos tres torneos sobre superficie dura, en la misma cantidad de participaciones, fue hace casi una década atrás. En 2013, Rafa alcanzó los títulos de Indian Wells, Montreal y Cincinnati, para después ganar ese mismo año uno de los cuatro US Open de su carrera.

Nadal, que a partir de hoy ascenderá al puesto número 4 del escalafón mundial (desplazará al griego Stefanos Tsitsipas), llegó al título 91 de su carrera, despegándose de Novak Djokovic (86) y lentamente acercándose a las cifras de Ivan Lendl (94), Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109), los únicos tenistas que tiene por delante.