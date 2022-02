Comenzó el primer Torneo Interno de la temporada en el Club Atlético Sarmiento

El Centro de Entrenamiento del Club Atlético Sarmiento puso en marcha esta semana el primer Torneo Interno de tenis del calendario 2022, en la categoría Singles Caballeros.



Con varios inscriptos, la actividad comenzó con partidos en turnos tanto diurnos como nocturnos, en formato de eliminación directa, con partidos a dos sets de 6 games y supertiebreak a 10 diez puntos en caso de empate.



Por otro lado, desde el Centro, dirigido por el profesor Leandro Verón, anunciaron la realización de la Copa Walter Jonson, que homenajea a un exjugador del club fallecido el año pasado, en la modalidad dobles, en las categorías Segunda y Tercera Caballeros, además de Dobles Damas en Tercera y Dobles Mixtos en Tercera.



El mismo certamen se lleva a cabo en singles Caballeros +45. En dobles, la competencia se disputará los días 26, 27 y 28 de febrero, además del 1° de marzo. Los interesados en inscribirse pueden comunicarse a los números 236445163 y 2364341439.





Resultados 1ª Ronda:

Bavabusalino a Perciavale

Gonzalo Altamirano a Vosou

A. González a F. González

Destéfani a Ciotti

Ibarra a Gastón Altamirano

Perchante a Agustín Scorsetti

Pastura a Castro

Partidos de 2ª Ronda:

Mansilla vs Bavabusalino

Destéfani vs Daher

Merescaldi vs Torres

Pastura vs Salamone

Esperan en 3ª Ronda:

A. González

Ibarra

Gonzalo Altamirano

Perchante.

________________________________

