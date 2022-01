Nadal se instala en cuartos de final y espera por Shapovalov

El español Rafael Nadal le ganó en sets corridos al francés Adrian Mannarino y se clasificó a los cuartos de final del Abierto de Australia, instancia en la que enfrentará al canadiense Denis Shapovalov, sorprendente vencedor del alemán Alexander Zverev, tercer favorito del torneo.



Nadal, número 5 del mundo, sigue imparable en Melbourne, donde sólo cedió un set en su partido de tercera ronda ante el ruso Karen Khachanov. Este domingo se impuso por 7-6 (14), 6-2, 6-2 en un encuentro que encaminó tras un extenso tie break de 28 minutos en la primera manga.



"Tuve un poco de suerte al final del tie break, dispuse mis oportunidades pero luego él también tuvo muchas", admitió la leyenda española, que aspira a conseguir su título número 21 en torneos de Grand Slam para despegarse del récord que comparte con el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer.



Nadal, campeón 2009 en Australia, evitó enfrentarse con el alemán Zverev (3º), quien cayó frente a Shapovalov (14º) por 6-3, 7-6 (7/5) y 6-3. "Llegué a Australia con el objetivo de ganar el torneo y convertirme eventualmente en el número uno mundial. Pero si juego así, no lo merezco. Es tan simple como eso", asumió con autocrítica el alemán tras su derrota.



El español ex número uno del ranking le ganó al canadiense tres de los cuatros partidos que disputaron en el circuito ATP: en el Masters 1000 Roma 2018 y 2021 y en las finales de la Copa Davis 2019. Sólo perdió en el Masters de Canadá 2017.



El francés Gael Monfils (17º), verdugo del argentino Federico Coria en primera ronda, también avanzó a cuartos de final tras imponerse 7-5, 7-6 (4), 6-3 al serbio Miomir Kecmanovic, que puso fin al plan de "vengar" a su compatriota Djokovic luego de su deportación de Australia por no estar vacunado contra el Covid-19.



Monfils, que igualó su mejor actuación histórica en Melbourne (2016), buscará las semifinales ante el italiano Matteo Berrettii (7º), quien doblegó al español Pablo Carreño Busta (19º) 7-5, 7-6 (4) y 6-4.



Entre las mujeres, la australiana Ashleigh Barty (1º) y la checa Barbora Krejcikova (4º) siguen su camino después eliminar respectivamente a la estadounidense Amanda Anisimova 6-4, 6-3 y a la bielorrusa a Victoria Azarenka 6-2, 6-2.



Barty, que busca el primer Grand Slam en su país, tendrá como rival en cuartos a la estadounidense Jessica Pegula, vencedera de la griega Maria Sakkari (5ª) 7-6 (0) y 6-3; mientras que Krejcikova, vigente campeona de Roland Garros, se enfrentará con la norteamericana Madison Keys, que despidió a la española Paula Badosa (8º) 6-3, 6-1.