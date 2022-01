Facundo Bagnis se impuso a Andy Murray y pasó de ronda

Facundo Bagnis venció ayer al británico Andy Murray -ex número uno del mundo- en la primera ronda del ATP 250 de tenis de Melbourne, en Australia, por 6-3, 5-7 y 6-3, en un partido jugado en un mítico escenario, el Rod Laver Arena.

El tenista argentino, de 31 años, pudo salvar ayer a la madrugada (hora argentina, media tarde en Australia) once de las trece pelotas de quiebre que concedió con su saque, y así pudo avanzar de ronda tras lograr una de las victorias más resonantes de toda su carrera.

"Fue un placer saber que me tocaba contra Murray, y ahora que pude ganar la sensación es incluso mejor. Cuando me enteré de que jugaba en la Rod Laver me vine a verla porque no había jugado antes en ella", dijo Bagnis.

Ahora, el tenista rosarino jugará en segunda ronda, en la misma cancha, ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

Murray ganó 46 torneos ATP, que incluyen tres Grand Slam (dos veces Wimbledon y un US Open), además de haber sido oro olímpico en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. También, en 2015, ganó con Gran Bretaña la Copa Davis.

También en Melbourne, Sebastián Báez cayó ante el italiano Andrea Seppi por 7-5 y 7-6, en un juego en donde el argentino de 21 años ganaba 5-3 en el segundo set.

No obstante, pese a la derrota, Báez entró al cuadro principal como "mejor perdedor", tras la baja del bielorruso Iliá Ivashka, y ahora se cruzará ante el finlandés Emil Ruusuvuori, de 22 años.

En tanto, Juan Manuel Cerúndolo se clasificó para los octavos de final de torneo de tenis masculino de Adelaida, también en Australia, tras derrotar en dos sets al australiano Alex Bolt por 6-2, 6-4, en su su primera victoria ATP en cemento.

En octavos de final del torneo (que otorgará premios por 521 mil dólares y cuyo máximo favorito es el español Rafael Nadal, quien se recuperó tras haber contraído coronavirus), Cerúndolo enfrentará al francés Gael Monfils.

____________________________________

Seguinos en Instagram