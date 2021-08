La Escuela de Tenis de Bragado Club logró pasajes a Mar del Plata

Ayer se realizó en las instalaciones de Bragado Club la etapa regional masculina, que otorgaba plazas para las finales. Los bragadenses Fausto Mafassanti en Single Sub-14, Pedro Corte y Gaspar Bondoni en Dobles Sub-14 y Felipe Macías en Single Sub 18, obtuvieron el pase a Mar del Plata.

Participaron en la jornada de hoy: Single universitario masculino: Machello Federico; Single Sub 18 Felipe Macías; Single sub 16 promocional masculino: Gómez Carril Manuel; Single sub 14 promocional masculino: Maffasanti Fausto; Doble sub 14 masculino: corte Pedro/ Bondoni Gaspar; Y Doble sub 16 masculino: Carrano Marcos/ Rodoni Pedro.

En tanto que hoy las chicas buscarán un lugar en La Feliz jugando en la ciudad de Lincoln. Van a competir: Single sub 14 promocional femenino: Finger Amalia; y Doble sub 14 femenino: de Nevares Francisca/ Vezzoso Carmela.