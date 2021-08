La suiza Belinde Bencic conquistó el oro en tenis

La tenista Belinda Bencic se convirtió en la primera mujer suiza en conquistar una medalla dorada en los Juegos Olímpicos, tras imponerse en la final del singles sobre la checa Marketa Vondrousova por 7-5, 2-6 y 6-3.

Bencic, ubicada en el puesto 12 del ranking mundial de la WTA, se quedó con la presea de oro luego de imponerse en una final que se extendió durante dos horas y 28 minutos, mientras que la checa Vondrousova (42) debió conformarse con la medalla de plata.

El bronce en los Juegos de Tokio quedó en poder de la ucraniana Elina Svitolina (6), quien previamente derrotó a la kazaja Elena Rybakina (20) por 1-6, 7-6 (7-5) y 6-4 luego de una hora y 27 minutos de juego.

Por su parte, las medallas dorada y plateada en el single masculino se define hoy, con el partido que animarán el alemán Alexander Zverev (5°) y el ruso Karen Khachanov (25°).

La presea de bronce quedó en poder del español Pablo Carreño Busta (11), quien le ganó al número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic (se quedo sin nada) por 6-4, 6-7 (6-8) y 6-3.

Nueva Zelanda fue oro en Rugby femenino Seven

El seleccionado femenino de Rugby Seven de Nueva Zelanda ganó la medalla dorada al vencer en la final a Francia por 26 a 12, partido jugado en el Tokio Stadium, sede de todo el torneo.

Las neozelandesas se sacaron la espina de la final de Río 2016, cuando el rugby retornó a los Juegos Olímpicos, ya que en esa ocasión perdieron con Australia 24 a 17 en el Deodoro Stadium.

Las All Blacks, que en el primer tiempo ya se imponían por 19 a 5, lograron el título que no alcanzaron los varones, que en esta edición de los Juegos perdieron la final con Fiji por un rotundo 27 a 12, repitiendo la conquista de Río 2016.

En el partido por el tercer puesto Fiji se quedó con la medalla de bronce al superar a Gran Bretaña, por 21 a 12 (parcial 14 a 5).

Suspendida por doping positivo

La velocista nigeriana Blessing Okagbare, quien estaba clasificada para las semifinales de los 100 metros llanos de los Juegos Olímpicos, fue suspendida por doping, informó la Unidad de Integridad del Atletismo.

Okagbare dio positivo de la llamada "hormona del crecimiento" en un control realizado el 19 de julio, pero cuyo resultado se conoció ayer, convirtiéndola en el primer caso de doping informado durante el desarrollo de los Juegos.

La nigeriana, de 32 años y subcampeona olímpica de salto en largo en 2008, había ganado la serie 6 de la primera ronda de los 100 metros llanos con un tiempo de 11 segundos cinco décimas.