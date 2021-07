Comenzó con varios partidos un nuevo Torneo Interno en Sarmiento

Con un importante cronograma de partidos, se puso en marcha el pasado fin de semana un nuevo Torneo Interno de Tenis en el Centro de Entrenamiento del Club Atlético Sarmiento (CAS).

El certamen se disputa en singles y dobles, tanto en Damas como Caballeros y Mixtos, en las categorías Segunda, Tercera y Cuarta. La actividad inició el sábado, con un extenso calendario, y continuó ayer.

El próximo fin de semana seguirá la competencia, en las instalaciones de Sarmiento, con las rondas finales. "Continuamos con un intenso cronograma de actividad en el Centro de Entrenamiento, en esta oportunidad, con un nuevo Torneo Interno. Contamos con un muy buen nivel de inscripción y toda la actividad se desarrolla con éxito", comentó el entrenador Leandro Verón, organizador del certamen.

Por otra parte, Verón recordó que la actividad se lleva a cabo bajo cumplimiento de protocolos sanitarios, preventivos del Covid-19.

Resultados

Partidos del sábado:

8:30

Cancha 1 González, A. vs Nassisi, J. 6/4,6/3

Cancha 2 Sconfianza vs Ghioni 6/4,6/4

Cancha 3 Arrastia vs Malavia 6/2,6/1

10:00

Cancha 1 Albornoz vs López 3/6,5/7

12:00

Cancha 1 Scorsetti vs Pugliese 4/6,4/6

Cancha 2 Batac vs Bavabusalino 3/6, 7/5,10 /8

Cancha 3 Pastura vs Sbarbatti 6/1,6/4

13:30

Cancha 1 Diotti vs Merescaldi 2/6, 6/4 13/15

Cancha 2 Igoillo vs Tobal no se jugo

Cancha 3 Ibarra, N vs Altamirano, G 6/2,7/5

15:00

Cancha 1 Foschiati/ Robledo vs Ligera/Nomdedeu 6/3,7/5

Cancha 2 Barbieri/Tedesco vs Pérez/Sconfianza 4/6,3/6

Cancha 3 Chiacheta/Tobal vs Serrano/Nassisi 1/6,2/6

16:30

Cancha 1 Bonet/Libonati vs Batac/Pastura 6/4,6/0

Cancha 2 Ibarra/Tobal vs Salamone/Monti 3/6,1/6

18:00

Cancha 1 Dolagaray/Ghioni vs Sconfianza/Pérez 2/6,3/6

Cancha 2 Rola vs Gustavo, H 6/1,6/4

Cancha 3 Fino vs Román 6/4,6/2



Partidos de ayer

10:00

Cancha 1 Barbieri/Tedesco vs Dolagray/Ghioni 6/3,6/4

Cancha 2 Foschiatti/Robledo vs Santos/Motta 4/6,3/6

Cancha 3 Cura/Altamirano vs Monti/Salamone6/2,7/5

11:30

Cancha 1 Batac/Pastura vs Astudillo/Bavabusalino

Cancha 2 Calleja vs Gonzalez.A 6/2,6/1

Cancha 3 Libonatti vs Merescaldi 6/4,6/1

13:00

Cancha 2 Cura vs Ibarra 6/2,6/1

14:30

Cancha 1 Ligera/ Nomdedeu vs Motta/Santos

16:00

Cancha 1 Salamone vs Melian 4/6,3/6

Cancha 2 Mayón vs Nomdedeu 7/5,6/4