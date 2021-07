Comienza hoy un nuevo Torneo Interno de tenis en el Club Atlético Sarmiento

El Centro de Entrenamiento del Club Atlético Sarmiento (CAS) pondrá en marcha hoy un nuevo Torneo Interno de tenis, tanto en Caballeros como Damas, en modalidad singles y dobles.

El campeonato se extenderá durante varios fines de semanas, en las categorías Segunda y Tercera en singles caballeros y mientras que en dobles caballeros se jugará en Segunda, Tercera y Cuarta, y categoría Única para mixtos.

Al igual que el último certamen, los partidos será a dos sets de seis games y un supertiebreak a diez puntos, en caso de empate en sets. Del mismo modo, los games se jugarán con sistema sin ventaja, es decir, punto decisivo en 40 iguales.

Se definió el primer interno

Por otra parte, el miércoles pasado se jugó la final de Tercera del pasado Torneo Interno, con triunfo para Javier Nasisi en la final, por 6/2 y 6/0 sobre Marcelo Mayón. Era la única categoría en la que restaba conocerse al campeón, que finalmente se definió entresemana.

Programación del fin de semana:

Hoy

8:30

Cancha 1 González, A. vs Nassisi, J.

Cancha 2 Sconfianza vs Ghioni

Cancha 3 Arrastia vs Malavia

10:00

Cancha 1 Albornoz vs López

12:00

Cancha 1 Scorsetti vs Puglieso

Cancha 2 Batac vs Peje

Cancha 3 Pastura vs Sbarbatti

13:30

Cancha 1 Diotti vs Merescaldi

Cancha 2 Igoillo vs Tobal

Cancha 3 Ibarra N. vs Altamirano

15:00

Cancha 1 Foschiati vs Robledo vs Ligera/Nomdedeu.

Cancha 2 Barbieri/Tedesco vs Perez/Sconfianza

Cancha 3 Chiacheta/Tobal vs Serrano/Nassisi

16:30

Cancha 1 Bonet/Libonati vs Batac/Pastura

Cancha 2 Ibarra/Tobal vs Salamone/Monti

18:00

Cancha 1 Dolagaray/Ghioni vs Sconfianza/Pérez

Cancha 2 Rola vs Gustavo H.

Cancha 3 Fino vs Román

Mañana

10:00

Cancha 1 Barbieri/Tedesco vs Dolagray/Dino

Cancha 2 Foschiatti/Robledo vs Scorcetti/Morita

Cancha 3 Cura/Altamirano vs Monti/Salamone

11:30

Cancha 1 Batac/Pastura vs Astudillo/Peje

Cancha 2 Calleja vs Gdor

Cancha 3 Libonatti vs Gdor

13:00

Cancha 1 Sosa vs Gdor

Cancha 2 Cura vs Gdor

14:30

Cancha 1 Ligera/ Nomdedeu vs Morita/Scorcetti

Cancha 2 Chipi vs Igoillo

Cancha 3 Ghioni vs León

16:00

Cancha 1 Salamone vs Melián

Cancha 2 Mayón vs Nomdedeu