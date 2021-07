Djokovic, arrogancia o falsa modestia

¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos entre Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal? El serbio que con el título conquistado en Wimbledon alcanzó títulos en cantidad de títulos de Grand Slam (20) al suizo y al español. Al ser consultado al respeto respondió sin tapujos que “me considero ‘el’ mejor y creo que soy el mejor, de lo contrario no estaría hablando con confianza sobre ganar este tipo de torneos y haciendo historia”

A todo esto Djokovic agregó que “pero ya sea que sea el mejor de todos los tiempos o no, ese debate se los dejo a otras personas, porque como ya lo dije antes es muy difícil comparar las épocas del tenis. Aunque es un gran honor para mí ser definitivamente parte de la conversación”, puntualizó

El número uno ganó los primeros tres Grand Slam de la presente temporada por lo que que en caso de ganar el US Open se convertirá en el segundo hombre de la era abierta en haber obtenido los cuatro “grandes” en un mismo año calendario como lo hizo el australiano Rod Laver en 1969). Claro que el serbio no siempre fue tan dominante, ya que perdió siete de sus primeras trece finales de Grand Slam y esas derrotas en partidos definitivo para campeonato fueron contra Rafa Nadal (4), Andy Murray (2) y Roger Federer. “Perdí algunas finales de Grand Slam donde sentí que estaba cerca de ganar, pero reculé y volví a tomar impulso”, admitió Djokovic y, a propósito, recordó una frase del sensacional basquetbolista Michael Jordan: “Fallé, fallé, fallé, y por eso al final lo logré”.

El jugador, de 34 años, mejoró muchísimo su juego mental, que ha sido prácticamente impenetrable en los momentos más importantes y decisivos en el tenis masculino de los últimos años. Después de tener marca de 6-7 en sus primeras 13 finales de Grand Slam, Djokovic desde entonces ha marcado un récord de 14-3 con importantes trofeos en juego. Además, a principios de este año rompió el récord de Federer con mayor cantidad de semanas como número 1 del mundo y ahora, como quedó dicho, igualó al propio suizo y a Rafa Nadal en materia de los títulos de mayor relevancia del circuito.