Djokovic alcanzó el récord de veinte títulos de Grand Slam

El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, logró ayer su sexta corona en Wimbledon, al vencer en la final al italiano Mateo Berrettini por 6-7 (7-4), 6-4, 6-4 y 6-3, y alcanzó el récord de 20 títulos de Grand Slam que también ostentan los otros dos integrantes del "Big 3", el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

"Nole" tuvo que batallar durante 3 horas y 23 minutos para imponerse a Berreteni, séptimo preclasificado y por primera vez en una final de un "Major".

El serbio tuvo una final sin mucho sobresalto, aunque debió sacar su mejor versión cuando su rival amenazó con rebelarse. El italiano, en su primera final de esta categoría, resistió en el set inaugural, salvó una bola de parcial y logró ponerse por delante ganando el set en el tie-break.

Berrettini, de 25 años, le falló su saque cuando le tocó confirmar su momento, y Djokovic encarriló rápido el segundo set (4-0).

El italiano no dejó de competir, pero el número uno fue creciendo en su repertorio para responder a cada show de su rival. Con esa mentalidad ganadora cerró el segundo y luego el tercer set a su favor.

Con "La Catedral" pidiendo más, para que no se termine el partito, el italiano encontró finalmente un buen juego con el saque y se lanzó al ataque.

En el sexto juego del cuarto parcial tuvo a Djokovic contra las cuerdas, pero el número uno salió airoso con mucha calidad y se llevó el dedo a la oreja en una suerte de gesto provocador hacia el público. A continuación, Berrettini perdió su saque y llegó el triunfo final de Nole.

Tras el final, el tenista serbio de 34 años felicitó a su rival en la final de este domingo, aunque destacó que haber conseguido el título "es el sueño más grande" de su vida profesional.

"Felicitaciones a Matteo (Berrettini), a todo su equipo y su familia. Ganar acá es el sueño más grande que tuve en mi vida. Es soñado y cuando era pequeño en Serbia no podía ni estar en un solo cuarto y hoy conseguí mi sexta victoria", declaró tras la victoria.

Djokovic también hizo mención al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer, tenistas a los que igualó en cantidad de títulos de Grand Slam con 20 conquistas cada uno.

"Ninguno de los tres vamos a detenernos. Esto es un tributo a Roger (Federer) y Rafa (Nadal) que son una leyenda", dijo luego del encuentro jugado en "La Catedral" del tenis.

"Ellos son los dos jugadores más importantes que enfrenté en mi carrera. Son la razón de haberme esforzado en mi carrera y de dónde estoy hoy. Los últimos diez años fueron inolvidables y esto no se detiene acá", reforzó.

El suizo Roger Federer, actual número ocho del mundo y uno de los mejores tenistas de la historia, felicitó a Djokovic con un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

"Felicitaciones, Novak, por tu vigésimo major. Estoy orgulloso de tener la oportunidad de jugar en una era de tenistas campeones tan especial. Tuviste una actuación maravillosa, ¡ bien hecho !", escribió.

Otras de las personalidades destacadas del tenis que saludó al serbio en redes sociales fue Gabriela Sabatina, la mejor tenista argentina de todos los tiempos.

"Sigue haciendo historia, Nole. Y felicidades a Matteo por su primera final de Grand Slam", compartió "Gabi" en su cuenta de Twitter.

Ahora, Djokovic buscará coronarse campeón en el US Open, a llevarse a cabo entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre, y así conseguir los cuatro Gran Slam en un mismo temporada, algo que consiguió por última vez el australiano Rod Laver en 1969.

El serbio es el único tenista con los nueve Masters y este año también tendrá la chance de lograr el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio y obtener el Golden Slam (cuatro Gran Slam y medalla dorada en un JJ.OO.), algo que no logró ningún tenista masculino en la historia.