El torneo interno continúa con varios partidos en el Centro de Entrenamiento de Sarmiento

Con una agenda completa de partidos, se reanuda hoy el torneo interno de tenis en el Centro de Entrenamiento del Club Atlético Sarmiento, certamen que comenzó el fin de semana pasado y se disputa en modalidad singles caballeros (en categorías Segunda, Tercera y Cuarta); y Dobles damas y Mixtos, en categoría única.

La jornada deportiva comenzará en horas de la mañana, aprovechando el feriado nacional por el 9 de Julio, y también hay cronograma previsto para mañana sábado y el domingo 11.

Los partidos a disputarse hoy

Los encuentros previstos para hoy, son los siguientes:

Hora 10:

Cancha 1, Gazzia vs. Molinari.

Cancha 2, Pedreira vs. Altamirano.

Cancha 3, Scorsetti vs. Toro.

11:30 hs:

Cancha 1, Nomdedeu vs. Molleker.

Cancha 2, Percivale vs. Funes.

Cancha 3, Bevilacqua vs. E. Salamone.

A las 13:

Cancha 1, Bianchi vs. Igoillo.

Cancha 2, Vosou vs. F. González.

Cancha 3, Bonet vs. A. González.

Desde las 14:30

Cancha 1, López vs. S. Salamone.

Cancha 2, Curá vs. Yannone.

Cancha 3, Bava Busalino vs. Tobal.

Hora 16:

Cancha 1, Perchante vs. Ganador

Cancha 2, Farias vs. Sauro

Cancha 3, Ghioni vs. Ganador.

El nacional de menores

Por otra parte, el director del Centro de Entrenamiento de Sarmiento, profesor Leandro Verón, confirmó para el fin de semana venidero, sábado 17 y domingo 18, el regreso a nuestra ciudad de los torneos Nacionales de Menores de la Asociación de Tenis del Oeste de Buenos Aires (Atoba).

El campeonato se jugará en las categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16, tanto en damas como caballeros, y se llevará a cabo con protocolos sanitarios preventivos por la pandemia del Covid-19.

Entre las medidas exigidas, se destaca el uso obligatorio del tapa bocas para el ingreso al predio, límite de acompañantes y distancia obligada de más de dos metros entre los competidores en los descansos.

La inscripción cerrará el martes 13 y para mayor información, los interesados deben comunicarse al teléfono celular (236) 4451163.