Comenzó con éxito un nuevo Torneo Interno en el Centro de Entrenamiento de Sarmiento

Con varios partidos, las canchas del Centro de Entrenamiento del Club Atlético Sarmiento (CAS) pusieron en marcha ayer un nuevo Torneo Interno de Tenis.

Hay un importante número de jugadores inscriptos a la competencia, que ayer inició en las categorías Segunda y Tercera de Caballeros, pero también habrá acción en Cuarta Caballeros y Dobles Damas y Mixtos, en categoría Única.

El torneo continuará hoy y el próximo fin de semana, con protocolos preventivos del Covid-19, en el regreso del calendario competitivo, tras las restricciones sanitarias por Covid-19.

El formato del certamen consiste en partidos a dos sets a seis games -con punto decisivo en 40 iguales- y supertiebreak a diez puntos, en caso de empate en sets.

Resultados de ayer

Ferraiolo a D'Andrea 6/4 6/4

Bavabusalino a Rosental 6/0 6/4

Tobal a Álvarez 6/3 6/2

Zaccardi a Altamirano 6/2 6/7 10/8

Agustín C. a Batac 2/6 6/4 11/9

Bevilaqua a Calleja 2/6 6/4 10/7

Libonati a S. Sciutto 6/3 6/4

Sconfianza a Malavia 6/3 6/4

Jonson a Imperatori 6/4 6/4

Persivale a Spiga 2/6 6/4 10/8

Ghioni a Campeni 3/6/6

González a Merescaldi 6/2 6/3

Partidos para hoy

10:00

Cancha 1 Oubiña vs Sauro

Cancha 2 Funes vs DE marzo

Cancha 3 Sciutto.M vs Agustín C

11:30

Cancha 1 Bonet vs Pastura

Cancha 2 Nassisi vs Sconfianza

Cancha 3 Torres vs Pedreira

13:00

Cancha 1 Cognini vs Jonson

Cancha 2 Libonatti vs Bevilacqua

Cancha 3 Knudsen vs Farías

14:30

Cancha 1 Rola vs Harris.

Cancha 3 Astudillo vs Cura

16:00

Cancha 1 Perchante vs Tedesco

16:30

Cancha 2 Salamone vs Zaccardi.