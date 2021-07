Con varios partidos, se pone en marcha un nuevo Torneo Interno en Sarmiento

Con un importante número de inscriptos, comenzará hoy un nuevo Torneo Interno de Tenis, en el Centro de Entrenamiento del Club Atlético Sarmiento (CAS), en las categorías Segunda, Tercera y Cuarta de singles Caballeros, y Dobles Damas y Mixtos, en categoría Única.

La competencia se mantendrá durante varios fines de semana y se llevará a cabo con protocolos preventivos del Covid-19. Será la continuidad de la vuelta del calendario de campeonatos, luego del parate por restricciones sanitaria, luego del Torneo Local de Menores y "Genios", que tuvo lugar la semana pasada.

En cuanto al formato del certamen que comienza hoy, a partir del mediodía, será a dos sets a seis games -con punto decisivo en 40 iguales- y un supertiebreak en caso de empate en sets.

Programación completa

12:00

Cancha 1 D'Andrea vs Ferraiolo

Cancha 2 Tedesco vs Perchante

Cancha 3 Bavabusalino vs Rosental

13:30

Cancha 1 Tobal vs Álvarez

Cancha 2 Cura vs Astudillo

Cancha 3 Zaccardi vs Altamirano.G

15:00

Cancha 1 Batac vs Agustín D.

Cancha 2 Calleja vs Bevilaqua

Cancha 3 Sciutto.S vs Libonati

16:30

Cancha 1 Sconfianza vs Malavia

Cancha 2 Jonson vs Imperatori

Cancha 3 González.F vs Vosou

18:00

Cancha 1 Maxi vs Spiga

Cancha 2 Campeni vs Ghioni

Cancha 3 Merescaldi vs González

Domingo

10:00

Cancha 1 Oubiña vs Sauro

Cancha 2 Funes vs De Marzo

Cancha 3 Sciutto.M vs Ganador

11:30

Cancha 1 Bonet vs Pastura

Cancha 2 Nassisi vs Ganador

Cancha 3 Torres vs Pedreira

13:00

Cancha 1 Cognini vs Ganador

Cancha 2 Salamone vs Ganador

Cancha 3 Knudsen vs Farias

14:30

Cancha 1 Albornoz vs Harris.