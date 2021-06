Tras bajarse de los Juegos Olímpicos, Del Potro descartó retirarse del tenis

El tenista argentino Juan Martín Del Potro anunció que seguirá luchando por volver a las canchas, tras confirmar días atrás que no competirá en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, por no haber llegado a tiempo con su recuperación de la última cirugía de rodilla.

"Es frustrante y doloroso no lograr los objetivos, pero me dolería mucho más no intentarlo, por eso estoy acá una vez más", escribió el tandilense en Instagram, junto a un video que lo muestra en un peloteo.

Del Potro, de 32 años, obtuvo la medalla de bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016, por lo que su ilusión era estar presente en la cita de la capital de Japón. En 2018, sufrió una lesión en la rótula durante el Masters 1000 de Shanghai y su último partido oficial fue el 19 de junio de 2019, en el torneo de Queen’s, en donde se resintió de su problema.

Desde entonces pasó por cuatro cirugías de rodilla: en junio de 2019 lo operó Ángel Ruiz Cotorro, el médico de Rafael Nadal, en Barcelona; en enero del 2020, lo hizo Lee Kaplan, en Miami; siete meses después, el encargado fue Roland Biedert, hombre de confianza de Roger Federer, en Berna; y el último 23 de marzo lo intervino el tucumano Jorge Chahla, en Chicago.