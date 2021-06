Triunfaron Cachín, Carabelli, Etcheverry, Coria y Báez y cayeron Mena, Cerúndolo, Pella y Mayer

Los tenistas argentinos Pedro Cachín y Camilo Ugo Carabelli se clasificaron para los octavos de final del Challenger de Forlí, en Italia, mientras que otro compatriota, Thiago Tirante, fue eliminado en la ronda inicial.

Cachín, nacido en Bell Ville, Córdoba, y ubicado en el puesto 277° del ránking mundial de la ATP, completó exitosamente el partido que había interrumpido anteayer por falta de luz natural ante el francés Hugo Grenier (262°) y lo venció por 4-6, 6-4 y 6-3 luego de dos horas y 55 minutos de juego.

El cordobés, quien en el momento de la interrupción se imponía por 3-2 en el tercer set, jugará en los octavos de final contra el tenista italiano Jacopo Berrettini (467°), quien venció a su compatriota Alessandro Giannessi (162°) por 6-1 y 7-6.

Carabelli (300°), por su parte, se impuso sobre el alemán Sebastián Fanselow (392°) por 6-2 y 6-2 luego de una hora y 13 minutos de juego, y en la siguiente ronda se medirá con el canadiense Steven Diez (191°), quien superó al italiano Andrea Arnaboldi (271°) por 5-0 y abandono por lesión.

Tirante (331°), nacido en La Plata y surgido de la clasificación, perdió con el alemán Lucas Gerch (473°) por 7-6 (8-6), 3-6 y 6-3 luego de dos horas y 39 minutos.

Otro tenista de La Plata, Tomás Etcheverry (204°) superó al tunecino Malek Jaziri (283°) por 6-4 y 6-2, en una hora y 37 minutos de partido, y se encontrará en los octavos de final con el italiano Flavio Cobolli (379°), quien eliminó a su compatriota Giulio Zeppieri (307°) tras vencerlo por 6-0 y 7-5.

El Challenger de Forlí, en la Provincia emiliana de Cesena, se lleva a cabo sobre canchas de polvo de ladrillo, repartirá premios por 44.820 euros y tiene como máximo favorito al título al neerlandés Tallon Griekspoor (120°), quien el domingo último le ganó a Sebastián Báez la final del Challenger de Bratislava.

En República Checa

Los tenistas argentinos Federico Coria y Sebastián Báez se clasificaron ayer para octavos de final del Challenger de Prostejov, en la República Checa, dotado con premios por 66.640 euros, mientras que sus compatriotas Juan Manuel Cerúndolo y Facundo Mena quedaron eliminados en la ronda inicial.

Coria, nacido en Rosario y ubicado en el puesto 103°del ránking mundial de la ATP, se presentó con una holgada victoria sobre el alemán Johannes Haerteis (330° por 6-1 y 6-0 en apenas 50 minutos de juego, y su próximo rival será el ruso Andrey Kuznetsov (418°, quien le ganó al neerlandés Jelle Sels (342°) por 6-0 y 7-6 (7-4).

Báez (158°, por su parte, tampoco pasó sobresaltos para derrotar al checo Daniel Siniakov (1656°) por 6-1 y 6-0 en 56 minutos de juego, y en octavos de final se medirá con el italiano Gianluca Mager (82°), quien se impuso sobre el checo Jonas Forejtek (317°) por 6-3 y 6-3.

Juan Manuel Cerúndolo (142°), en tanto, debió retirarse cuando perdía con el austríaco Alex Erler (354), surgido de la clasificación, por 7-6 (7-1) y 4-2 al cabo de una hora y media.

Mena (249°), por último, cayó en sets corridos ante el checo Jiri Vesely (73) por 6-2 y 7-6 (7-5) luego de una hora y 50 minutos de juego.

En Halle

El tenista argentino Guido Pella quedó eliminado del ATP 500 de Halle, en Alemania, que se juega sobre césped y repartirá premios por 1.455.925 euros, al perder ayer en la ronda inicial con el eslovaco Lukas Lacko por 6-7 (5-7), 7-5 y 6-1.

Pella, nacido en Bahía Blanca y ubicado en el puesto 62° del ránking mundial de la ATP, perdió con Lacko (214°) luego de dos horas y 23 minutos de juego.

El argentino, de 31 años, no atraviesa una buena temporada y consumó en el torneo alemán su octava derrota en una primera ronda, las anteriores en el Abierto de Australia, Cagliari, los Masters 1000 de Montecarlo y Madrid, el Conde de Godó de Barcelona, Ginebra y la semana pasada en Stuttgart.

Pella únicamente superó la ronda inicial en el ATP de Munich y en Roland Garros, pero luego cayó en el segundo partido.

El argentino continuará su preparación para Wimbledon la semana próxima en otro torneo sobre césped, el ATP 250 de Mallorca, España.

El abierto de Wimbledon, tercer torneo de Grand Slam del año que comenzará en Londres el 28 de junio, no se jugó en 2020 debido a la pandemia de coronavirus y en su próxima edición Pella deberá defender los puntos que cosechó en 2019 cuando accedió hasta los cuartos de final y cayó frente al español Roberto Bautista Agut.

Este certamen de Halle se quedó rápido sin el máximo favorito al título, el ruso Daniil Medvedev (2°), quien perdió con el alemán Jan Lennard Struff (45°) por 7-6 (8-6) y 6-3.

De todas maneras, la gran atracción de la competencia es la presencia del suizo Roger Federer (8°), el más ganador del certamen con diez títulos, el último en 2019.

Federer debutó en el torneo el lunes con una victoria sobre el bielorruso Ilya Ivashka (90°) por 7-6 (7-4) y 7-5, y jugará su próximo partido ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (21°),quien derrotó por 6-3 y 7-5 al polaco Hubert Hurkacz (17°).

En Nottingham

El tenista argentino Leonardo Mayer, quien no atraviesa una buena temporada y está relegado en el ránking, perdió ayer ante el indio Ramkumar Ramanathan por la ronda inicial del Challenger inglés de Nottingham, que se juega sobre césped y repartirá premios por 132.280 euros.

Mayer, nacido en Corrientes y ubicado en el puesto 229° del ránking mundial de la ATP, cayó ante Ramanathan (211°), surgido de la clasificación, por 6-3; 3-6 y 6-7.

El "Yacaré" Mayer no atraviesa una buena temporada, sin resultados y con bajas actuaciones en los últimos torneos que jugó, los más recientes los Challenger de Zagreb y Oeiras, donde se despidió en la segunda ronda, y también cayó en la primera ronda de la clasificación para ingresar a Roland Garros.

En Nottingham el máximo favorito al título es el francés Richard Gasquet (54°), quien superó anteayer por la ronda inicial al japonés Go Soeda (163°) por 6-4 y 6-2.

Recordemos que los tenistas argentinos conquistaron este año cinco torneos de la categoría Challenger, la que le sigue en importancia a los ATP:

El citado Sebastián Báez se coronó campeón en Concepción y Santiago, ambos en Chile, y también en Zagreb; el porteño Juan Manuel Cerúndolo lo hizo en Roma y el cordobés Pedro Cachín se impuso en Oeiras, Portugal.