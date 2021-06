Novak Djokovic es el nuevo campeón luego de revertir la final, frente al griego Tsitsipas

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se consagró ayer campeón de Roland Garros por segunda vez en su carrera tras vencer al joven griego Stefanos Tsitsipas (5°) en una apasionante final a cinco sets por 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4.

En el estadio Philippe Chatrier y ante cinco mil personas que disfrutaron un tenis de alto nivel durante cuatro horas y once minutos, el serbio volvió a conquistar el abierto parisino luego de cinco años y se convirtió en el primer tenista de la era Abierta en ganar dos veces cada torneo de Grand Slam.

A los 34 años y luego de derrotar al español Rafael Nadal, máximo ganador del torneo con trece trofeos, en una histórica semifinal, Djokovic se repuso tras empezar dos sets abajo ante el prometedor Tsitsipas y logró conquistar su décimo noveno título de Grand Slam.

Con esta consagración, "Nole" quedó a solo uno del récord de 20 títulos que comparten el suizo Roger Federer y Nadal, con quienes integra un trinomio de jugadores que cambiaron la historia del tenis.

El griego Tsitsipas, quinto en el ranking ATP, compitió en gran nivel en su primera final de Grand Slam pero no pudo sostener su gran arranque ante la experiencia y calidad de su rival.

Desde que Gaudio le ganó Coria no se jugaban cinco sets

El joven, de 22 años, logró llevar una final de Roland Garros a un quinto set luego de 17 años, tras la definición argentina que protagonizaron Gastón Gaudio y Guillermo Coria, en una partido que -contra los pronósticos de la cátedra- el "Gato" le ganó al santafecino.

Más de tres horas y media de juego en la primaveral jornada del 6 de junio de 2004 demandó la coronación de Gaudio, deportista de Adrogué en Francia, que festejó lo que parecía lejano en los papeles y más remoto todavía después que el "Mago" de Rufino se quedara con los dos primeros sets, por holgados 6-0 y 6-3, e-incluso- se pusiera 4 a 3 adelante en el tercer set.

De pronto, Coria devino más lento e impreciso, Gaudio se hizo fuerte con la primordial herramienta de un revés que por lo menos consta entre los mejores del siglo en curso, sobrellevó un tercer set parejo y tras quedárselo por 6-4 selló el cuarto por 6-1.

Sin embargo, el tramo decisivo estuvo signado por la irregularidad de ambos jugadores, y del marcador, hasta que la balanza se inclinó a favor de Coria: 5-4, 6-5 y dos match points.

Pero no por nada en la genealogía de los deportes se inscribe la metáfora bélica: espacio cedido, espacio tomado, Coria dejó pasar sus oportunidades y cuando Gaudio dispuso de la primera, fue punto, set, partido y gloria.

Y si bien jamás volvió a llegar lejos en un Grand Slam, a lo sumo en 2006 alcanzó la tercera ronda en el de Australia y en el US Open, a diez meses de su conquista en Roland Garros trepó al quinto puesto en el escalafón de la ATP y su carrera se extendió hasta agosto de 2011.

Para Coria, por su lado, la jornada del 6 de junio de 2004 representó un antes y un después lapidario. Salvo fugaces momentos de inspiración, jamás recuperó su versión más luminosa y, de hecho, anunció su retiro a los 27 años.