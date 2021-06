Roland Garros: Schwartzman pasó a cuartos de final y volverá a encontrarse con Nadal

El tenista argentino Diego Schwartzman derrotó ayer al alemán Jan-Lennard Struff, por 7-6 (9), 6-4 y 7-5, y por tercera vez en su carrera avanzó a los cuartos de final de Roland Garros, instancia en la que se enfrentará al español Rafael Nadal, vigente campeón máximo ganador del torneo de París.

El "Peque" se impuso en el Court Suzanne Lenglen, luego de un duro partido de tres horas y dos minutos, para meterse una vez más entre los ocho mejores del Abierto de Francia.

Por su parte, el Nadal, vencedor de la Copa de los Mosqueteros en trece ocasiones -récord absoluto en la historia del "deporte blanco"- dejó en el camino al italiano Jannik Sinner (18º del ranking mundial) por 7-5, 6-3 y 6-0, en el Court Philippe Chatrier.

Los cuartos de final se abrirán hoy con el duelo entre el alemán Alexander Zverev y el español Alejandro Davidovich Fokina, verdugo del azuleño Federico Delbonis.

Más tarde, el griego Stefanos Tsitsipas enfrentará al ruso Daniil Medvedev, mientras que mañana, el serbio Novak Djokovic -número 1 del mundo-, que ayer pasó tras batallar ante el italiano Lorenzo Musetti hasta el quinto set, se medirá con Mateo Berrettini, quien se anotó en cuartos por el retiro del suizo Roger Federer.

El también italiano avanzó por el retiro del suizo Roger Federer, quien decidió descansar para jugar Wimbledon.

El "Peque", cada vez más sólido

Schwartzman jugará por tercera vez cuartos de final en París y se reencontrará con Nadal, quien lo eliminó el año pasado en semifinales y en los cuartos de final de 2018.

El "Peque", número diez del ranking ATP, protagonizó una gran remontada en el primer set luego de empezar 1-5 y salvar siete set points del alemán, para quedarse con el set en el tie break.

El argentino también fue efectivo en los puntos de quiebre (2 de 2) y le sacó ventaja al alemán que solo aprovechó dos de las seis oportunidades que tuvo en la primera manga.

En el segundo set, Schwartzman mostró una mejor versión pero volvió a tener altibajos y lo cerró en 6-4 luego de empezar 4-0 arriba.

Otra vez el "Peque" tuvo un 100% de efectividad en los puntos de quiebre y demostró que en los momentos decisivos del partido fue más fuerte que el alemán Struff, de 31 años.

Entre el final del segundo set y el inicio del tercero, el argentino ganó seis juegos seguidos y parecía encaminar la victoria pero Struff, con la ayuda del público y de su potente saque (trece aces), volvió a levantar y logró llevarlo el set hasta el 5-5.

En ese tramo del partido, Schwartzman tuvo sus peores números ya que redondeó 3 de 10 en puntos de quiebre pero uno de esos fue para el 7-5 definitivo.

El tenista, de 28 años, cerró el partido luego de una dura batalla con el alemán Struff, quien estuvo cerca de romper el invicto de su rival, pero cometió errores (53 no forzados contra 35 del argentino) en situaciones claves.

Con esta victoria, el porteño rompió la igualdad del historial y se puso 2-1 sobre el germano número 42 del mundo.

Schwartzman llegó a las 18 victorias en Roland Garros, superó a José Luis Clerc y Guillermo Coria, y se convirtió en el sexto argentino más ganador por debajo de Guillermo Vilas, Juan Martín Del Potro, David Nalbandian, Gastón Gaudio y Martín Jaite.

Por quinta vez, el "Peque" se metió en cuartos de final de un Grand Slam y se convirtió en el cuarto argentino con más presencias en esta instancia.

Su primera vez entre los ocho mejores fue en el Abierto de Estados Unidos (2017), luego en Roland Garros (2018), después repitió en 2019 en el US Open y en 2020 en el Abierto parisino.

La temporada en polvo de ladrillo no venía bien para Schwartzman ya que había perdido en la segunda ronda de Madrid ante el ruso Aslan Karatsev, luego debía defender el título en Roma y perdió en su debut contra el canadiense Felix Auger Aliassime.

Y en Lyon también se despidió rápido tras caer con el francés Richard Gasquet.

Sin embargo, París le sienta bien a Schwartzman y desde su presentación contra el chino Yen Hsun Lu (6-2, 6-2 y 6-3) avanzó a paso firme.

Luego barrió al esloveno Aljaž Bedene (56º) nuevamente en tres sets (6-4, 6-2 y 6-4) y al alemán por Philipp Kohlschreiber (6-4 6-2 y 6-1).

La mala para el "Peque" es que se topará nuevamente el español Rafael Nadal, ganador de trece Roland Garros y amplio dominador del historial entre ambos con nueve triunfos en diez enfrentamientos.