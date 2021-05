Delbonis cayó en semifinales del ATP de Serbia

El tenista argentino Federico Delbonis perdió ayer contra el eslovaco Alex Molcan y se despidió del ATP 250 de Belgrado, en Serbia, en las semifinales.

Delbonis, nacido en Azul y número 52° del ranking mundial, cayó ante Molcan (255°) por 4-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y 41 minutos de juego, y se quedó sin la posibilidad de alcanzar la tercera final de su carrera.

El zurdo Delbonis, de 30 años y con dos títulos ATP (Marruecos 2016 y San Pablo 2014), nunca había enfrentado a Molcan, que en la final se las verá contra el máximo favorito del torneo y número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.

El bonaerense llegó al certamen balcánico, donde tuvo una buena campaña, precedido de buenas actuaciones en canchas lentas, ya que había arribado a las semifinales en Santiago, Chile, a los cuartos de final en la primera edición de Belgrado y en el Másters 1000 de Roma, y a los octavos de final en el Masters 1000 de Madrid.

Djokovic, que eliminó al rosarino Federico Coria (96°) por 6-1 y 6-0 en cuartos de final, superó ayer en la otra semifinal al eslovaco Andrej Martin (119°) por 6-1, 4-6 y 6-0. "Nole", que buscará su título número 83° en Belgrado, nunca enfrenó a Molcan, que por su parte irá por la hazaña para conseguir su primer trofeo de la ATP.

El torneo de Belgrado reparte premios por 511.000 euros y forma parte de la gira sobre polvo de ladrillo previa al Grand Slam de Francia.

Derrotas en Roland Garros en la última ronda de la "Qualy"

Los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, y el santiagueño Marco Trungelliti, no pudieron atravesar la clasificación para ingresar al cuadro principal de Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam del año que comenzará mañana domingo, al perder ayer sus respectivos partidos de la última ronda, de manera que serán siete los tenistas argentinos en París, seis en el cuadro masculino y la rosarina Nadia Podoroska en el femenino.

Francisco Cerúndolo, de 22 años y ubicado en el puesto 116° del ranking mundial de la ATP, batalló durante dos horas antes de caer frente al italiano Alessandro Giannessi (159°) por 6-4, 3-6 y 6-2, en un partido cambiante que se le escapó cuando bajó mucho su rendimiento en el tercer set.

"Con decir día negro me quedo corto", publicó "Fran", finalista este año en el Argentina Open, en su cuenta de la red social Twitter, luego de su derrota y tras enterarse de que también había perdido su hermano menor Juan Manuel en una cancha aledaña del complejo ubicado el el barrio parisino de Bois de Boulogne.

Juan Manuel Cerúndolo (147°), en un gran temporada en la que conquistó un ATP en Córdoba y un Challenger en Roma, desperdició tres match points antes de caer en dos horas y media frente al suizo Henri Laaksonen (150°) por 7-6 (7-5), 3-6 y 7-6 (9-7).

El santiagueño Trungelliti (236°), por último, perdió con el estadounidense MacKenzie McDonald (118°) por 6-4 y 6-4 en una hora y cuarto y no pudo atravesar la clasificación, algo que había conseguido tres veces en París, en las ediciones de 2016, 2017 y 2018.

Con las tres derrotas en la última ronda, los tenistas argentinos que tienen asegurada su participación en el cuadro principal de Roland Garros son los siete que ingresaron directamente por su ranking.

Ellos son Diego Schwartzman (10°), Federico Delbonis (52°), Guido Pella (59°), Federico Coria (96°), Juan Ignacio Londero (100°) y Facundo Bagnis (101°), más la rosarina Nadia Podoroska (42°) en el cuadro de damas.

De todas maneras, habrá que esperar si se produce alguna baja de último momento por lesión para que pueda ingresar algún argentino de los que perdió en la última ronda de la "qualy" como lucky loser (perdedor afortunado).