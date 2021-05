Nadal, imparable, venció al australiano Alexei Popyrin

El tenista español Rafael Nadal, primer preclasificado y dos del mundo, venció ayer al australiano Alexei Popyrin, 76to. en el ranking ATP, por un doble 6-3 y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

Nadal, uno de los mejores de la historia en polvo de ladrillo y campeón en 2005, 2010, 2013, 2014 y 2017, aprovechó cuatro de los seis break points para llevarse una importante victoria, en un torneo que reparte 4,5 millones de dólares de premio.

Ya en cuartos de final, se va a enfrentar al ganador del duelo entre Dan Evans y Alexander Zverev.

"He hecho un buen partido, el rival era muy difícil porque golpeaba todas las pelotas muy fuerte. No había bolas intermedias, la pista estaba muy seca, era muy rápida, era difícil tener agarre", destacó Nadal en la conferencia de prensa posterior.

"Estoy en Madrid y siempre digo lo mismo: no pienso en Roland Garros cuando estoy en Madrid, juego con lo tengo cada día y cada día intento ser mejor, hay veces que sale bien y otras mal", afirmó el mallorquín.

En otros juegos, el estadounidense John Isner eliminó al ruso Andrey Rublev (6to.) por 7-6, 3-6 y 7-6; y el chileno Christian Garín (16to.) hizo lo propio con el ruso Daniil Medvédev (2do.) por 6-4, 6-7 y 6-1.

Renzo Olivo quedó eliminado en Praga

El argentino Renzo Olivo fue eliminado ayer en los octavos de final del Challenger de tenis de Praga, en la República Checa, al caer ante el neerlandés Tallon Griekspoor por 6-3 y 7-6 (7-3).

El rosarino Olivo, ubicado en el puesto 210° del ranking mundial de la ATP, fue superado por el holandés Griekspoor (143°), luego de una hora y 41 minutos de enfrentamiento.

El Challenger de Praga, en la República Checa, se lleva a cabo sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo y repartirá un total de 44.820 euros en premios.

Los tenistas argentinos conquistaron este año cuatro torneos de la categoría Challenger, la que le sigue en importancia a los ATP: Sebastián Báez se coronó dos veces en Chile, en Concepción y en Santiago, Pedro Cachín se impuso en Oeiras, Portugal; y Juan Manuel Cerúndolo ganó en Roma, Italia.